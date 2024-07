Để công nhân an tâm cống hiến

Hơn 1.100 lao động Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu (Savimex, quận 1, TP HCM) hết sức phấn khởi khi doanh nghiệp (DN) nâng lương cơ bản (LCB) từ 5.008.000 đồng lên 5.310.000 đồng/người/tháng từ ngày 1-7-2024. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng phụ cấp năng suất và phụ cấp chuyên cần.



Việc làm, thu nhập ổn định

Tin vui khác với tập thể công nhân (CN) là công ty cũng điều chỉnh đơn giá gia công. Với việc không ngừng cải thiện tiền lương, hiện thu nhập của NLĐ tại công ty đạt từ 9 triệu đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Giám đốc sản xuất kiêm Chủ tịch Công đoàn Savimex, cho biết sau một thời gian dài trì trệ, ngành gỗ của Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty nhận được rất nhiều đơn hàng, nhất là từ thị trường Mỹ. Do đơn hàng dồi dào nên công ty thường xuyên bố trí cho CN tăng ca để kịp tiến độ. Công việc ổn định cùng với thu nhập khá khiến NLĐ hết sức phấn chấn.

Tại Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức, TP HCM), Công đoàn và ban giám đốc cũng vừa thống nhất nâng lương cho toàn bộ 15.000 CN với mức 280.000 đồng/người, kể từ ngày 1-7. Với sự điều chỉnh này, mức LCB của CN tăng từ 5.230.000 đồng lên 5.510.000 đồng/người/tháng.

Nhận được tin tăng lương, chị Trần Thị Lệ (quê Nghệ An) rất vui. Chị Lệ là mẹ đơn thân, đang nuôi con trai học lớp 12. Chị làm ở công ty được 23 năm, mức lương và phụ cấp của chị được tổng cộng khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Nếu tháng nào có tăng ca, thu nhập của chị được hơn 10 triệu đồng, vừa đủ để hai mẹ con chị trang trải cuộc sống hằng ngày. "280.000 đồng không phải là số tiền lớn nhưng ở thời điểm khó khăn hiện nay, tất cả CN đều vui khi được tăng lương" - chị Huệ cho biết.

Từ ngày 1-3, Công ty CP Dệt may Thái Duy (TP Thủ Đức, TP HCM) đã tăng LCB cho CN 300.000 đồng/người/tháng. Tùy vị trí việc làm, mức LCB của CN đạt từ 5.020.000 đồng đến 5.580.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, DN còn có các khoản phụ cấp như tiền xăng (200.000 đồng), nhà trọ (300.000 đồng), chuyên cần (200.000 đồng), hỗ trợ CN có con nhỏ dưới 6 tuổi (50.000 đồng/bé/tháng)... Hiện mức thu nhập của NLĐ công ty trên 10 triệu đồng/tháng.

Qua khảo sát của các Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP HCM, phần lớn CN tại các DN đều được tăng lương, thấp nhất 280.000 đồng, cao nhất 800.000 đồng/người/tháng.

Động viên bằng các khoản thưởng

Tại Công ty TNHH E.land Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM), hơn 700 CN cũng rất vui khi LCB tăng thêm 280.000 đồng/người/tháng, kể từ ngày 1-6.

Theo chính sách tuyển dụng của DN, sau 1 tháng thử việc, nếu đạt yêu cầu và được ký hợp đồng, CN sẽ được hưởng mức LCB 5.772.000 đồng/tháng. Bà Đỗ Thị Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Nhân sự công ty, cho biết hiện đơn hàng công ty rất dồi dào, bảo đảm việc làm cho CN đến hết năm 2024. Mỗi ngày, CN tăng ca 2 giờ, trừ thứ bảy. Công ty đang mở thêm 1 xưởng mới và tuyển thêm lao động. Hiện thu nhập bình quân của CN đạt từ 8 triệu đến 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Hơn một năm qua, để bảo đảm việc làm cho CN, Công ty TNHH May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TP HCM) cũng linh hoạt thay đổi chính sách bán hàng, chấp nhận giảm lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí. Nhờ đó, công ty cung cấp cho khách hàng các sản phẩm ở mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đáp ứng chất lượng. Gần đây công ty khai thác thêm thị trường Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Malaysia và Campuchia.

Với thị trường trong nước, bên cạnh khách hàng cũ là những DN nhỏ và vừa, Dony có thêm nhiều khách hàng mới là những công ty lớn đặt may đồng phục cho nhân viên, trường học may đồng phục học sinh... Tại Công ty TNHH May mặc Dony, mức lương thấp nhất mà DN đóng BHXH cho CN là 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc công ty, cho biết công ty không xem xét nâng lương tối thiểu cho NLĐ trong đợt này vì hiện nay thu nhập của CN ở mức 15 triệu đến 17 triệu đồng/người/tháng. Để bù vào khoản tăng lương, DN sẽ tính toán tăng các khoản thưởng hằng tháng như năng suất, chuyên cần...

Tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục Minh Đức (TP Thủ Đức, TP HCM), từ ngày 1-7, hơn 170 NLĐ được nâng lương 280.000 đồng/người; mức LCB thấp nhất công ty đóng BHXH cho CN 5.360.000 đồng/người/tháng. Còn ở Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM), gần 3.000 CN cũng được nâng lương 280.000 đồng/người từ ngày 1-7.

Với mức tăng này, mức LCB tăng từ 5.230.000 đồng lên 5.510.000 đồng/người/tháng. Bà Phạm Thị Thùy Vân, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay sau thời gian dài không được tăng lương, khi nhận được thông tin này, tất cả NLĐ đều vui vì giảm bớt được một phần khó khăn.

Sớm điều chỉnh lương tối thiểu và cải thiện phụ cấp cho NLĐ là cách DN ổn định nguồn nhân lực lâu dài trong bối cảnh tuyển dụng ngày càng khó khăn. Các DN chăm lo tốt cho CN cũng là các DN ổn định quan hệ lao động lâu dài" - ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP HCM, khẳng định.