Tạo lập khu vực ảnh hưởng

Sự trùng hợp về thời điểm có thể là tình cờ nhưng cũng có thể không ngẫu nhiên khi Trung Quốc và Mỹ cùng lúc có những động thái đặc biệt để tranh thủ đối tác ở khu vực địa lý quan trọng đối với họ.

Từ tháng 5 tới, Trung Quốc miễn hoàn toàn thuế quan đối với tất cả hàng hóa của 53/54 quốc gia châu Phi. Còn Mỹ thì lần đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay tham dự cuộc gặp cấp cao thường niên của nhóm các quốc gia vùng Caribe với tên gọi là Cộng đồng và thị trường chung Caribe, viết tắt là CARICOM. Gần như ngay sau đó, Mỹ tổ chức cuộc gặp cấp cao với các quốc gia Mỹ Latin, cùng nhau thành lập liên minh chống ma túy.

Khu vực Caribe được Mỹ coi là vùng đệm an ninh đặc biệt quan trọng, là một phần của cái gọi là "sân sau" mà Washington quyết tâm khôi phục. Các quốc gia châu Mỹ, bất kể lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo giờ đều quan trọng với Mỹ vì đều được Washington nỗ lực thu phục vào khu vực ảnh hưởng riêng của mình. Mỹ cần họ cho cuộc chiến chống ma túy và đối phó người nhập cư trái phép, đồng thời cũng để đẩy lùi ảnh hưởng của các đối tác bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Mỹ chủ trương chinh phục và khuất phục các quốc gia này về chính trị, kinh tế, thương mại và cả về ý thức hệ.

Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ” giữa lãnh đạo Mỹ và các nước Mỹ Latin tại bang Florida – Mỹ hôm 7-3 Ảnh: AP

Trong khi đó, Trung Quốc đã tiến rất xa và bỏ lại tất cả đối tác khác, kể cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trên đường chinh phục châu Phi. Liên tục 17 năm nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của các quốc gia châu Phi. Châu Phi là nguồn cung ứng nguyên vật liệu và thị trường đặc biệt quan trọng của Trung Quốc, lại chiếm hơn 1/4 tổng số các thành viên của Liên hợp quốc hiện tại. Quyết sách này còn giúp Trung Quốc thể hiện sự khác biệt rất rõ ràng với Mỹ về thương mại thế giới nói chung và trong quan hệ hợp tác với các nước châu Phi nói riêng. Mỹ coi trọng sức mạnh cứng trong khi Trung Quốc đề cao sức mạnh mềm. Mỹ vũ khí hóa thuế quan, còn Trung Quốc miễn hoàn toàn thuế quan cho 53 quốc gia châu Phi.

Cách thức khác nhau vì nhiều mục đích khác nhau nhưng dư luận không thể gạt bỏ cảm nhận rằng trong thực chất, cả Mỹ và Trung Quốc đều theo đuổi một mục tiêu như nhau là tạo dựng khu vực địa lý ảnh hưởng riêng. Phía Mỹ không giấu giếm điều này trong khi Trung Quốc không công khai đề cập.

Trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế ngày nay, đối tác lớn nào cũng muốn và quyết tâm tạo dựng khu vực ảnh hưởng riêng và cạnh tranh lẫn nhau về việc này. Nhưng nếu họ ngầm thỏa thuận và dàn xếp về phân chia khu vực ảnh hưởng thì chuyện sẽ trở nên rất khác về bản chất.



