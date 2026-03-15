HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tạo lập khu vực ảnh hưởng

Ngải Sa

Trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế ngày nay, đối tác lớn nào cũng muốn và quyết tâm tạo dựng khu vực ảnh hưởng riêng và cạnh tranh lẫn nhau về việc này

Sự trùng hợp về thời điểm có thể là tình cờ nhưng cũng có thể không ngẫu nhiên khi Trung Quốc và Mỹ cùng lúc có những động thái đặc biệt để tranh thủ đối tác ở khu vực địa lý quan trọng đối với họ. 

Từ tháng 5 tới, Trung Quốc miễn hoàn toàn thuế quan đối với tất cả hàng hóa của 53/54 quốc gia châu Phi. Còn Mỹ thì lần đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay tham dự cuộc gặp cấp cao thường niên của nhóm các quốc gia vùng Caribe với tên gọi là Cộng đồng và thị trường chung Caribe, viết tắt là CARICOM. Gần như ngay sau đó, Mỹ tổ chức cuộc gặp cấp cao với các quốc gia Mỹ Latin, cùng nhau thành lập liên minh chống ma túy.

Khu vực Caribe được Mỹ coi là vùng đệm an ninh đặc biệt quan trọng, là một phần của cái gọi là "sân sau" mà Washington quyết tâm khôi phục. Các quốc gia châu Mỹ, bất kể lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo giờ đều quan trọng với Mỹ vì đều được Washington nỗ lực thu phục vào khu vực ảnh hưởng riêng của mình. Mỹ cần họ cho cuộc chiến chống ma túy và đối phó người nhập cư trái phép, đồng thời cũng để đẩy lùi ảnh hưởng của các đối tác bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Mỹ chủ trương chinh phục và khuất phục các quốc gia này về chính trị, kinh tế, thương mại và cả về ý thức hệ.

Tạo lập khu vực ảnh hưởng - Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ” giữa lãnh đạo Mỹ và các nước Mỹ Latin tại bang Florida – Mỹ hôm 7-3 Ảnh: AP

Trong khi đó, Trung Quốc đã tiến rất xa và bỏ lại tất cả đối tác khác, kể cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trên đường chinh phục châu Phi. Liên tục 17 năm nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của các quốc gia châu Phi. Châu Phi là nguồn cung ứng nguyên vật liệu và thị trường đặc biệt quan trọng của Trung Quốc, lại chiếm hơn 1/4 tổng số các thành viên của Liên hợp quốc hiện tại. Quyết sách này còn giúp Trung Quốc thể hiện sự khác biệt rất rõ ràng với Mỹ về thương mại thế giới nói chung và trong quan hệ hợp tác với các nước châu Phi nói riêng. Mỹ coi trọng sức mạnh cứng trong khi Trung Quốc đề cao sức mạnh mềm. Mỹ vũ khí hóa thuế quan, còn Trung Quốc miễn hoàn toàn thuế quan cho 53 quốc gia châu Phi.

Cách thức khác nhau vì nhiều mục đích khác nhau nhưng dư luận không thể gạt bỏ cảm nhận rằng trong thực chất, cả Mỹ và Trung Quốc đều theo đuổi một mục tiêu như nhau là tạo dựng khu vực địa lý ảnh hưởng riêng. Phía Mỹ không giấu giếm điều này trong khi Trung Quốc không công khai đề cập.

Trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế ngày nay, đối tác lớn nào cũng muốn và quyết tâm tạo dựng khu vực ảnh hưởng riêng và cạnh tranh lẫn nhau về việc này. Nhưng nếu họ ngầm thỏa thuận và dàn xếp về phân chia khu vực ảnh hưởng thì chuyện sẽ trở nên rất khác về bản chất.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo