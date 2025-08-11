HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Tạo nền tảng, động lực vững chắc để Tây Ninh phát triển

Bài và ảnh: Hải Đường

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 75% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm nay.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và 2 tổ công tác chuyên trách về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 mới đây, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã yêu cầu nâng cao quyết tâm, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 75% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm nay.

Để đạt mục tiêu trên, ngay thời điểm này, các chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc đã thực hiện, hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán đúng quy định. "Việc giải ngân phải gắn liền với kiểm soát chất lượng công trình, an toàn thi công, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí" - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã thành lập 2 tổ công tác chuyên trách để theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý thủ tục chậm trễ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xin chủ trương giải quyết. Theo ông Nguyễn Văn Út, trong chỉ đạo và điều hành, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Vì vậy, các chủ đầu tư phải tăng cường trách nhiệm, làm việc quyết liệt, dứt điểm từng nội dung, không để tồn đọng, kéo dài. Việc kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, nhất là đối với dự án lớn, trọng điểm quốc gia và các công trình liên kết vùng.

Tạo nền tảng, động lực vững chắc để Tây Ninh phát triển - Ảnh 1.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Út đánh giá trong bối cảnh tổ chức sắp xếp lại bộ máy, việc giải ngân vốn đầu tư công ở Tây Ninh đến nay nhìn chung vẫn ổn định và có nhiều điểm sáng. Trong đó, nhiều đơn vị có kết quả giải ngân nổi bật, đạt mức cao như Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án khu vực phường Long An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Dự án khu vực Cần Giuộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Dự án khu vực Hòa Thành...

Một số dự án lớn, được phân bổ nhiều vốn cũng đạt tỉ lệ giải ngân tích cực. Chẳng hạn, dự án thành phần 4 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh đã giải ngân 1.348 tỉ đồng, đạt 89,6%; dự án cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh 830C giải ngân 819 tỉ đồng (81,8%); tuyến đường Trường Chinh đoạn từ Đường tỉnh 781 đến đường 30 Tháng 4 giải ngân 342 tỉ đồng (78,6%)...

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước ở Tây Ninh là 15.697 tỉ đồng. Đến ngày 30-7, toàn tỉnh đã giải ngân 7.491 tỉ đồng, đạt 47,7% kế hoạch.

"Với quyết tâm cao, giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, Tây Ninh hướng đến mục tiêu thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Từ đó, tạo nền tảng, động lực vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội" - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

