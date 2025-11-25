Tập đoàn công nghệ của Đức đề xuất “bản thiết kế” cho siêu đô thị TP HCM

Chiều 25-11, chương trình CEO500 – TEA CONNECT với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" chính thức diễn ra, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, TS Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Khu vực ASEAN của Siemens (tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Đức), cho hay trong hơn 30 năm tại Việt Nam, Siemens là đối tác công nghệ đồng hành cùng tiến trình phát triển của TP HCM, triển khai các giải pháp then chốt như quản lý năng lượng thông minh, xử lý nước thải, tòa nhà thông minh, tự động hóa và phần mềm cho sản xuất.

Nhà máy Busway tại VSIP II đã góp phần tăng năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Song song đó, Siemens hợp tác với các trường kỹ thuật lớn như Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Việt - Đức và Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho tương lai số.

TS Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực ASEAN của Siemens

Sứ mệnh của Siemens là tạo ra công nghệ cho công nghiệp, hạ tầng, giao thông và y tế, trong đó số hóa mở ra cơ hội nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Tầm nhìn xây dựng một đô thị quốc tế thông minh, mang tầm vóc siêu đô thị quốc tế của TP HCM hoàn toàn phù hợp với định hướng này.

Siemens đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm với TP HCM: Xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp thông qua Siemens Xcelerator, AI công nghiệp và digital twin; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh; phát triển hệ sinh thái công nghệ cao thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công cụ AI, điện toán biên cho vận hành hiện đại.

"Siemens sẵn sàng tăng cường hợp tác với TP HCM và Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững và xây dựng một thành phố công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045" - TS Phạm Thái Lai nói.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tại talkshow truyền cảm hứng giới trẻ chủ đề "Intelligent Generation NOW" (Thế hệ thông minh đương thời) được tổ chức buổi sáng, ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi một phần ba công việc trong tương lai là hợp tác người - máy.

"Khi nhìn vào tương lai của việc làm, đó là sự hợp tác của con người và máy móc. Những người trẻ đang bước vào thị trường lao động và định hình nền kinh tế mới cần chuẩn bị trước tiên" - ông nói.

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi một phần ba công việc trong tương lai là hợp tác người - máy Ảnh: BTC

CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dẫn báo cáo Future of Jobs 2025 cho biết đến năm 2030, việc làm sẽ được phân bổ khá cân bằng giữa ba nhóm: con người đảm nhiệm, máy móc thực hiện và công việc cần sự phối hợp giữa người – máy.

Báo cáo dự báo khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra trong thập kỷ này, trong khi 92 triệu việc làm mất đi, tức tăng khoảng 78 triệu việc làm.

Trước lo ngại AI và tự động hóa cướp việc làm, WEF khẳng định xu hướng thực tế là con người sẽ làm việc cùng máy móc nhiều hơn. Tuy nhiên, 39% kỹ năng cốt lõi hiện nay sẽ thay đổi vào năm 2030, đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng liên tục.

"Để sẵn sàng cho tương lai, giới trẻ cần coi AI là cộng sự; liên tục cập nhật kỹ năng; phát triển tư duy hệ thống, tích hợp; và ưu tiên sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất"- ông Stephan Mergenthaler khuyến nghị.