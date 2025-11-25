Tập đoàn công nghệ của Đức đề xuất “bản thiết kế” cho siêu đô thị TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập đoàn công nghệ của Đức đề xuất “bản thiết kế” cho siêu đô thị TP HCM

Lê Tỉnh - Thái Phương

(NLĐO)- Siemens đề xuất hướng hợp tác trọng tâm với TP HCM qua việc xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp, phát triển nhân lực công nghệ cao...

Chiều 25-11, chương trình CEO500 – TEA CONNECT với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" chính thức diễn ra, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, TS Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Khu vực ASEAN của Siemens (tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Đức), cho hay trong hơn 30 năm tại Việt Nam, Siemens là đối tác công nghệ đồng hành cùng tiến trình phát triển của TP HCM, triển khai các giải pháp then chốt như quản lý năng lượng thông minh, xử lý nước thải, tòa nhà thông minh, tự động hóa và phần mềm cho sản xuất.

Nhà máy Busway tại VSIP II đã góp phần tăng năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Song song đó, Siemens hợp tác với các trường kỹ thuật lớn như Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Việt - Đức và Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho tương lai số.

- Ảnh 1.

TS Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực ASEAN của Siemens

Sứ mệnh của Siemens là tạo ra công nghệ cho công nghiệp, hạ tầng, giao thông và y tế, trong đó số hóa mở ra cơ hội nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Tầm nhìn xây dựng một đô thị quốc tế thông minh, mang tầm vóc siêu đô thị quốc tế của TP HCM hoàn toàn phù hợp với định hướng này.

Siemens đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm với TP HCM: Xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp thông qua Siemens Xcelerator, AI công nghiệp và digital twin; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh; phát triển hệ sinh thái công nghệ cao thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công cụ AI, điện toán biên cho vận hành hiện đại.

"Siemens sẵn sàng tăng cường hợp tác với TP HCM và Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững và xây dựng một thành phố công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045" - TS Phạm Thái Lai nói.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tại talkshow truyền cảm hứng giới trẻ chủ đề "Intelligent Generation NOW" (Thế hệ thông minh đương thời) được tổ chức buổi sáng, ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi một phần ba công việc trong tương lai là hợp tác người - máy.

"Khi nhìn vào tương lai của việc làm, đó là sự hợp tác của con người và máy móc. Những người trẻ đang bước vào thị trường lao động và định hình nền kinh tế mới cần chuẩn bị trước tiên" - ông nói.

- Ảnh 3.

Ông Stephan Mergenthaler, CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi một phần ba công việc trong tương lai là hợp tác người - máy Ảnh: BTC

CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dẫn báo cáo Future of Jobs 2025 cho biết đến năm 2030, việc làm sẽ được phân bổ khá cân bằng giữa ba nhóm: con người đảm nhiệm, máy móc thực hiện và công việc cần sự phối hợp giữa người – máy.

Báo cáo dự báo khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra trong thập kỷ này, trong khi 92 triệu việc làm mất đi, tức tăng khoảng 78 triệu việc làm.

Trước lo ngại AI và tự động hóa cướp việc làm, WEF khẳng định xu hướng thực tế là con người sẽ làm việc cùng máy móc nhiều hơn. Tuy nhiên, 39% kỹ năng cốt lõi hiện nay sẽ thay đổi vào năm 2030, đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng liên tục.

"Để sẵn sàng cho tương lai, giới trẻ cần coi AI là cộng sự; liên tục cập nhật kỹ năng; phát triển tư duy hệ thống, tích hợp; và ưu tiên sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất"- ông Stephan Mergenthaler khuyến nghị.

Tin liên quan

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 được thực hiện an ninh nghiêm ngặt, nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

(NLĐO)- Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu.

Công nghệ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu Siemens
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo