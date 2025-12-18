HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tây Ninh đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác

Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

Ngày 18-12, tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố chính thức đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác.

Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài do Công ty CP Tân Cảng – Tây Ninh (thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) làm chủ đầu tư và trực tiếp khai thác. 

Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài đi vào hoạt động , thúc đẩy giao thương Việt Nam – Campuchia - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức công bố chính thức đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác

Dự án có quy mô 16,52 ha, công suất thiết kế 247.000 TEUs/năm, gồm bãi container hơn 82.000 m², kho gom hàng, khu kiểm soát, bãi đỗ và lưu xe cùng hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ hoạt động logistics.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết đơn vị đang tập trung nguồn lực phát triển cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài trở thành cảng cạn và địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan tập trung đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, cung cấp trọn gói các dịch vụ logistics.

Theo đại tá Phùng Ngọc Minh, dự án được định hướng kết hợp vận tải đường bộ với hệ thống cảng thủy nội địa, kết nối hàng hóa từ cảng biển đến vùng chân hàng, qua đó giảm chi phí logistics, mở rộng dòng hàng, phù hợp xu hướng xanh hóa chuỗi logistics và tăng cường liên kết Tây Ninh với các vùng kinh tế lân cận trong hệ sinh thái cảng – logistics của Tân Cảng Sài Gòn.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế trọng điểm, nằm trên hành lang kinh tế xuyên Á, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực.

Theo ông Hẳn, việc cảng cạn Mộc Bài đi vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu, tối ưu chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đồng thời mở ra giải pháp kết nối logistics hai chiều Việt Nam – Campuchia, phục vụ doanh nghiệp tại Tây Ninh, TPHCM, Svay Rieng, Phnom Penh và các địa phương lân cận.

Tin liên quan

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

(NLĐO) - CT Group và tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN.

Hình ảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa khánh thành ở Tây Ninh

(NLĐO)- Đây là một trong những kho lạnh tự động, thông minh lớn nhất Đông Nam Á với 110.000 pallets, diện tích sàn kho 18.000 m2.

Tây Ninh tổ chức sự kiện lớn nhằm kết nối trí tuệ toàn cầu và mở rộng hợp tác

(NLĐO) - Tây Ninh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế để xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển mang tầm khu vực

tỉnh Tây Ninh Vành đai 3 khu kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo