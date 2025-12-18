Ngày 18-12, tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố chính thức đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác.

Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài do Công ty CP Tân Cảng – Tây Ninh (thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) làm chủ đầu tư và trực tiếp khai thác.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức công bố chính thức đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác

Dự án có quy mô 16,52 ha, công suất thiết kế 247.000 TEUs/năm, gồm bãi container hơn 82.000 m², kho gom hàng, khu kiểm soát, bãi đỗ và lưu xe cùng hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ hoạt động logistics.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết đơn vị đang tập trung nguồn lực phát triển cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài trở thành cảng cạn và địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan tập trung đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, cung cấp trọn gói các dịch vụ logistics.

Theo đại tá Phùng Ngọc Minh, dự án được định hướng kết hợp vận tải đường bộ với hệ thống cảng thủy nội địa, kết nối hàng hóa từ cảng biển đến vùng chân hàng, qua đó giảm chi phí logistics, mở rộng dòng hàng, phù hợp xu hướng xanh hóa chuỗi logistics và tăng cường liên kết Tây Ninh với các vùng kinh tế lân cận trong hệ sinh thái cảng – logistics của Tân Cảng Sài Gòn.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế trọng điểm, nằm trên hành lang kinh tế xuyên Á, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực.

Theo ông Hẳn, việc cảng cạn Mộc Bài đi vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu, tối ưu chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đồng thời mở ra giải pháp kết nối logistics hai chiều Việt Nam – Campuchia, phục vụ doanh nghiệp tại Tây Ninh, TPHCM, Svay Rieng, Phnom Penh và các địa phương lân cận.