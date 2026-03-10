Tập đoàn năng lượng Mỹ công bố loạt kế hoạch đầu tư tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập đoàn năng lượng Mỹ công bố loạt kế hoạch đầu tư tại Việt Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Tập đoàn GE Vernova Inc. (Mỹ) công bố khoản đầu tư 200 triệu USD để xây nhà máy sản xuất thiết bị truyền tải điện cao áp một chiều tại Hải Phòng.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 10-3, tại Diễn đàn Năng lượng kiến tạo đổi thay, Tập đoàn GE Vernova Inc. (Mỹ) đã công bố các cột mốc hợp tác đầu tư ở thị trường năng lượng Việt Nam.

- Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng Đại biện lâm thời Phái đoàn ngoại giao Mỹ và Lãnh đạo Tập đoàn GE Vernova cắt băng khai trương Triển lãm công nghệ GE trong khuôn khổ diễn đàn

Kế hoạch đầu tư bao gồm đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất 1,6 GW; công bố khoản đầu tư 200 triệu USD để xây nhà máy sản xuất thiết bị truyền tải điện cao áp một chiều tại Hải Phòng; Các tuabin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 của GE Vernova đã được lựa chọn cho ba dự án điện khí LNG chiến lược gồm: Dự án LNG của PV Power, Nhà máy LNG Hải Phòng của VinEnergo và Nhà máy LNG Quảng Trạch II của EVN, với tổng cộng sáu tuabin khí HA và sáu máy phát điện H78; Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ HVDC.

"Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á với sự chuyển đổi mạnh mẽ và đầy tham vọng trong hệ thống năng lượng" - ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn cầu GE Vernova, nhận định.

"Từ việc cung cấp công nghệ tuabin khí hiệu suất cao (HA) cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 & 4 - nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, đến việc xây dựng năng lực sản xuất hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) nhằm phục vụ nhu cầu điện khí hóa ngày càng tăng của khu vực, những gì chúng tôi đang đóng góp vươn xa ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các khoản đầu tư này góp phần củng cố chuỗi cung ứng, phát triển kỹ năng và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời đặt nền tảng để cung cấp năng lượng cho các nền kinh tế trên khắp châu Á và xa hơn nữa" - ông khẳng định.

Phát biểu tại diễn đàn, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở giai đoạn phát triển rất quan trọng, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là trụ cột trung tâm của quan hệ song phương.

Trước tình hình nhu cầu năng lượng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh cùng với yêu cầu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Đầu năm mới, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 4 tập đoàn năng lượng lớn

Đầu năm mới, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 4 tập đoàn năng lượng lớn

(NLĐO) - Phó Thủ tướng tin tưởng 4 tập đoàn lớn góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ngay trong năm đầu tiên của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thủ tướng lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385 ngày 4-3-2026 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Gia Lai mạnh tay chặn gom đất trái phép quanh dự án năng lượng

(NLĐO) – UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngăn chặn tình trạng mua bán, gom đất trái phép tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng.

Mỹ năng lượng giá năng lượng Lê Mạnh Hùng tập đoàn năng lượng Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo