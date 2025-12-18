Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI

Ngày 18-12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức ra mắt Công ty VNPT AI.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Tập đoàn VNPT tham dự Lễ ra mắt Công ty VNPT AI. Ảnh: Thúy Quỳnh

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo - một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn.



Việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện, tiêu biểu như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57); Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Quyết định 127); đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó là những nền tảng về năng lực công nghệ đã được VNPT đầu tư bài bản trong nhiều năm, bao gồm hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày cùng hệ sinh thái sản phẩm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops và liên tục được mở rộng sẽ là điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Lễ ra mắt Công ty VNPT AI

Song song với hạ tầng, hiện, VNPT AI đang quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn.

Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam và cũng sẽ giúp VNPT AI hoàn thành sứ mệnh của mình trong thực thi Chiến lược AI của VNPT.



Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết sau 7 năm bền bỉ sáng tạo, AI của VNPT đã đạt được nhiều kết quả. Đây là nền tảng AI đầu tiên của Việt Nam phục vụ hàng tỉ lượt xử lý, các sản phẩm AI phục vụ hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và các cấp chính quyền, như nền tảng iKYC, hệ thống trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ nhiều thủ tục hành chính...

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Huỳnh Quang Liêm, Tập đoàn VNPT cũng vừa chính thức ban hành Chiến lược AI trong tình hình mới. Và việc thành lập Công ty VNPT AI là một bước đi chiến lược, cụ thể và quyết liệt để triển khai chiến lược này.



"VNPT AI sẽ trở thành xung lực mới, mũi nhọn chiến lược của Tập đoàn VNPT" - Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Thời gian qua, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỉ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước.

Việc ra mắt VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của tập đoàn mà còn khẳng định vai trò tiên phong của VNPT trong hệ sinh thái AI Việt Nam.