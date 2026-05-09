Trao 100 suất quà, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động Đà Nẵng

Ngày 9-5, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP với đoàn viên công đoàn, người lao động, nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao hỗ trợ, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo tổ chức Công đoàn cùng hơn 300 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên tại 1.776 Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Đây là diễn đàn để đoàn viên, người lao động trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với lãnh đạo thành phố về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và việc làm.

Các nội dung đối thoại tập trung vào chính sách bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt, chỗ ở cho công nhân lao động; nhà ở xã hội, chính sách vay vốn, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đào tạo lại để chuyển đổi ngành nghề.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quà cho đoàn viên lao động

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng trao quà cho đoàn viên lao động

Đáng chú ý, các vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động và quyền gia nhập tổ chức Công đoàn của người lao động cũng được đưa ra trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố.

Hội nghị còn là dịp để lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn lắng nghe các ý kiến liên quan đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; các chương trình hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần và cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn khi quyền lợi bị xâm phạm.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ, cùng lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại chương trình

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn cũng trao hỗ trợ 10 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, gồm 4 trường hợp xây mới và 6 trường hợp sửa chữa. Mức hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng/căn, sửa chữa là 40 triệu đồng/căn.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho hay thông qua hội nghị sẽ kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống, việc làm và an sinh xã hội cho người lao động.



