Nghĩa tình học sinh TPHCM hướng về vùng lũ

Ngày 3-12, chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ học sinh trên địa bàn TPHCM.

Tại Trường THCS Bùi Văn Thủ (xã Bà Điểm, TPHCM), chỉ trong 2 ngày vận động, nhà trường đã nhận được 1.000 tập vở, 1.000 bút xanh và 13.188.000 đồng.

Học sinh Trường THCS Bùi Văn Thủ tranh thủ giờ ra chơi để sắp xếp và đóng gói tập vở

Từng chồng tập vở được xếp lại cẩn thận, mỗi chồng khoảng 50 quyển. Tranh thủ giờ ra chơi, các em học sinh nhanh tay xếp các chồng tập vào bao để vận chuyển đến điểm tập kết của xã Bà Điểm, sau đó, xã sẽ bố trí xe chuyển đến tòa soạn Báo Người Lao Động.

Theo thầy Lê Công Toại, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Văn Thủ, trước đó, nhà trường đã vận động học sinh và giáo viên chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung thông qua nhiều hình thức.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông tin Báo Người Lao Động phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", nhà trường đã tiếp tục kêu gọi mọi người hưởng ứng.

"Đây là chương trình ý nghĩa, nhân văn và thiết thực. Với tinh thần sẻ chia, nhà trường hy vọng những món quà nhỏ này có thể giúp đỡ học sinh vùng thiên tai sớm trở lại trường học" - thầy Toại bày tỏ.

Thầy Lê Công Toại, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Văn Thủ trao 1.000 tập vở, 1.000 bút xanh và 13.188.000 đồng tiền mặt đến Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động

Những quyển tập trắng và số tiền đóng góp vào chương trình chính là sự chung tay của học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường.

Bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, đánh giá Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động rất ý nghĩa. Thông qua chương trình, địa phương có thêm một kênh thông tin để hỗ trợ học sinh vùng lũ kịp thời.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã nhanh chóng triển khai đến khối giáo dục, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham gia. Qua đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm đối với đồng bào miền Trung. Dù thời gian quyên góp hơi gấp rút nhưng giáo viên và học sinh đã hưởng ứng rất tích cực, tạo nên sự lan tỏa lớn" - bà Hương nói.

Tính đến ngày 3-12, Báo Người Lao Động đã đến thăm và trao tặng 61.000 tập vở cho học sinh ở tỉnh Khánh Hòa, 180.000 cuốn ở tỉnh Đắk Lắk.







