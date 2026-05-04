Sức khỏe

Làm điều này, sức bền khi tập thể dục tăng gần 20%

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Phần Lan cho thấy một thao tác nhỏ trước khi tập thể dục có thể khiến bạn cảm thấy lâu mệt hơn thường ngày.

Theo SciTech Daily, các nhà nghiên cứu từ Đại học Jyväskylä (JYU - Phần Lan) đã chỉ ra một biện pháp thú vị và cực kỳ dễ làm để tăng sức bền khi tập thể dục lên gần 20%: Ấn nút mở nhạc.

Làm điều này, sức bền khi tập thể dục tăng gần 20% - Ảnh 1.

Nghe nhạc có thể làm tăng đáng kể ngưỡng chịu đựng khi tập luyện - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả Phần Lan đã tiến hành một thí nghiệm trong đó 29 người trưởng thành năng động được yêu cầu thực hiện 2 buổi đạp xe cường độ cao giống hệt nhau, ở mức khoảng 80% công suất tối đa của họ.

Một buổi được thực hiện trong im lặng, trong khi buổi còn lại cho phép người tham gia tự chọn nhạc.

Kết quả công bố trên tạp chí Psychology of Sport & Exercise cho thấy trong những buổi tập có kèm theo việc nghe nhạc, các tình nguyện viên chuyển động đều đặn, nhịp nhàng theo nhịp nhạc.

Khi có nhạc, họ tập luyện trung bình 35,6 phút, lâu hơn gần 6 phút so với mức trung bình 29,8 phút khi không có nhạc.

“Âm nhạc tự chọn không làm thay đổi mức độ thể chất của bạn hoặc khiến tim bạn phải hoạt động mạnh hơn đáng kể ngay lập tức. Nó chỉ đơn giản giúp bạn chịu đựng được nỗ lực kéo dài hơn" - trưởng nhóm nghiên cứu Andrew Danso cho biết.

Thay vì tăng cường khả năng thể chất, âm nhạc dường như ảnh hưởng đến nhận thức.

Những bài hát quen thuộc hay mang thông điệp tích cực, tạo động lực có thể làm giảm sự khó chịu mà những bài tập mang đến, giúp điều chỉnh nhịp độ hoặc tạo cảm giác tiến lên phía trước, khiến cho việc duy trì nỗ lực tập luyện trở nên dễ dàng hơn.

Những phát hiện này có ý nghĩa thiết thực đối với các vận động viên và huấn luyện viên đang tìm kiếm những phương pháp an toàn, dễ thực hiện để tăng cường khối lượng tập luyện. Nó cũng là gợi ý hay đối với những người mới tập luyện, đang phải đối mặt với giai đoạn "dễ nản" ban đầu.

Hai kiểu tập thể dục giúp bạn ngủ ngon nhất

Hai kiểu tập thể dục giúp bạn ngủ ngon nhất

(NLĐO) - Một phân tích mới dựa trên hơn 2.500 người bị rối loạn giấc ngủ cho thấy một số bài tập thể dục sẽ mang lại kết quả đầy bất ngờ.

Tập thể dục như thế nào để về già không bị cao huyết áp?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 5.100 người Mỹ cho thấy việc siêng tập thể dục từ trẻ có giá trị như "của để dành".

Bị thoái hóa khớp gối, tập thể dục sao cho phù hợp?

Tôi bị thoái hóa khớp gối. Vậy có nên sử dụng cầu thang để tập thể dục hay cần lựa chọn các bài tập khác nhẹ nhàng hơn?

