Lao động

Tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động

An Chi

(NLĐO) - Năm 2025, công tác chăm lo đời sống người lao động được Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông triển khai hiệu quả, thiết thực.

Ngày 30-1, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025. Trong bối cảnh nhiều thách thức của kinh tế vĩ mô và thị trường vận tải, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giúp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và duy trì ổn định hoạt động doanh nghiệp. Các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận trước thuế đều vượt chỉ tiêu đề ra, thể hiện hiệu quả điều hành sản xuất – kinh doanh. Thu nhập bình quân người lao động cũng tăng nhẹ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, công tác chăm lo đời sống người lao động được triển khai hiệu quả với các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, trang bị đồng phục, tổ chức tham quan nghỉ mát, chăm lo Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của năm. Công ty cũng tăng cường kiểm tra an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và PCCC, đồng thời triển khai các dịch vụ mới như trông giữ xe ô tô 45 chỗ và xe giường nằm trong khuôn viên bến xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (bên trái), nhận giấy khen điển hình "Dân vận khéo năm 2025" của Đảng ủy UBND Thành phố

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai nghị quyết và chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết nội bộ và nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới, sinh hoạt chuyên đề và tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm công tác. Đồng thời, Đảng ủy tập trung kiểm tra, giám sát nội bộ, rà soát hồ sơ quản lý Đảng phí phục vụ công tác kiểm tra của cấp trên, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động - Ảnh 2.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng được chú trọng với việc củng cố nhân sự Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ quan trọng của đất nước và vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động - Ảnh 3.

Người lao động khó khăn nhận quà Tết tại chương trình

Dịp này, ông Tạ Chương Chín, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ nhận giấy khen điển hình "Dân vận khéo năm 2025" do Đảng ủy UBND Thành phố trao tặng; tặng quà cho 12 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn có 2 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc khác được nhận giấy khen của Tổng công ty SAMCO


