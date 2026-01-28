Kịp thời chăm lo, ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp khó khăn

Chiều 28-1, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 - LĐLĐ TPHCM (Tổ công tác số 9) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2025 của Tổ công tác.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2025 của Tổ công tác số 9

Hiện nay, địa bàn Tổ công tác số 9 phụ trách có 10 khu/cụm công nghiệp đang hoạt động, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và người lao động. Sau khi thành lập, các thành viên tổ công tác được phân công theo mảng chuyên môn gắn với từng địa bàn phường, xã, bảo đảm việc theo dõi, hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Qua đó, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, tiêu biểu như hướng dẫn các đơn vị tổ chức Bữa cơm công đoàn cho 34.204 đoàn viên; thăm, tặng quà cho 1.800 đoàn viên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 9 đã chủ động phối hợp với Công đoàn phường, xã và Công đoàn cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết trên địa bàn.

Cụ thể, rà soát, tổng hợp danh sách khoảng 28.000 lao động nhận quà Tết của LĐLĐ TPHCM (mức chăm lo 1 triệu đồng/người); phân bổ 1.300 voucher "Chợ Tết Công đoàn", đề xuất hỗ trợ 24 vé máy bay, xét 595 vé xe và 156 vé tàu cho đoàn viên, người lao động khó khăn…

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Tổ công tác số 9 thăm hỏi, hỗ trợ công nhân tại nhà trọ

Tổ công tác số 9 cũng tham gia cùng Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ thành phố thực hiện kiểm tra 2 đơn vị, giám sát 1 đơn vị Công đoàn cơ sở; tư vấn pháp lý trực tiếp và trực tuyến cho hơn 300 lượt người lao động.

Nhất là vào thời điểm cuối năm, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, lương tháng 13… làm cho tình hình quan hệ lao động tại một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Tổ công tác số 9 đã kịp thời tiếp cận nắm tình hình và phối hợp cùng doanh nghiệp giải quyết, tình hình nhanh chóng ổn định, người lao động trở lại làm việc bình thường.

Tổ công tác số 9 hướng dẫn một số hoạt động về công tác tài chính, sử dụng phần mềm cho cán bộ Công đoàn

Tại hội nghị, các cán bộ Công đoàn đã được hướng dẫn công tác tài chính, tập huấn sử dụng phần mềm tác nghiệp Công đoàn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho 21 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2020-2025 đồng thời tiếp nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 Mái ấm Công đoàn (180 triệu đồng) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.