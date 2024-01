Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao

Đà Nẵng: Khắc phục mất cân đối cung - cầu lao động

Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết năm 2023, tỉ lệ lao động phi chính thức trong năm 2023 tại thành phố là 49,34% (giảm so với năm 2022 và thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây). Bên cạnh đó, việc mất cân đối cung - cầu lao động vẫn chưa được khắc phục; tỉ lệ lao động phi chính thức có cải thiện so với năm 2022 nhưng số người làm các công việc thiếu tính ổn định vẫn cao. Do đó, việc thành phố xây dựng các chính sách và chương trình đào tạo cụ thể là rất cần thiết trong thời gian tới.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng, nguyên nhân mất cân đối cung - cầu lao động là do việc đào tạo nghề, giáo dục - đào tạo các cấp chưa có định hướng, chưa phân luồng dẫn đến bậc đại học đầu ra nhiều, còn lực lượng đào tạo theo các ngành nghề có kỹ thuật thì chưa phân định rõ ràng. Do vậy, thành phố đang phân luồng giáo dục; đã có quyết định về dự báo nguồn nhân lực, thị trường lao động, triển khai phần mềm về cung - cầu lao động; sở phối hợp với các địa phương nhằm nắm thông tin nguồn cung lao động, tuyển dụng tại các DN sử dụng từ 100 lao động trở lên trên địa bàn...

H.Định