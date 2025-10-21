Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 437 vụ tai nạn giao thông, làm 334 người chết và 176 người bị thương. Lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 28.774 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 80,5 tỉ đồng, cơ quan chức năng tạm giữ nhiều phương tiện các loại và tước giấy phép lái xe của nhiều trường hợp vi phạm nặng.



Từ ngày 15-10 đến 14-12-2025, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao với phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe mô tô (Ảnh: P. Thảo)

Tây Ninh cũng đề ra quyết tâm trong thời gian thực hiện cao điểm, giảm trên 10% số vụ, số người bị thương và giảm ít nhất 5% số người chết trong các vụ tai nạn giao thông so với thời điểm liền kề và cùng kỳ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, lấn làn, vượt ẩu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra hoạt động đường thủy, xử lý nghiêm các bến không phép, bến quá hạn hoạt động; chủ động phương án phòng, chống mưa bão, sạt lở, ngập úng; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố để bảo đảm an toàn cho người dân.

Việc xử lý vi phạm giao thông phải nghiêm minh, triệt để, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian cao điểm, cũng như thời gian tiếp theo.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.



