Tập trung phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

và 50 năm Ngày truyền thống Thanh tra TP HCM (11.1975 - 11.2025). Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TP HCM, cho biết trong 50 năm qua, toàn ngành thanh tra 3 địa phương đã thực hiện hơn 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hàng ngàn tổ chức, đơn vị. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, kết luận và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trên nhiều lĩnh vực đang được dư luận quan tâm.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ngành thanh tra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông đề nghị Thanh tra TP HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, kỷ luật và trách nhiệm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; người đứng đầu phải gương mẫu; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Thanh tra TP HCM

Đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Thanh tra TP HCM theo hướng chuyển trọng tâm từ việc xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Kết hợp giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm nghiêm minh, không có vùng cấm.

"Hoạt động thanh tra phải thực hiện được mục tiêu kép: Vừa phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công vừa chủ động tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp" - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được quán triệt.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP HCM nỗ lực tham mưu cho thành phố nhằm xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Ngành thanh tra cần đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Thanh tra TP HCM đón nhận các phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba của Chủ tịch nước.