Tập trung "tháo gỡ" nhiều rào cản để thu hút nhà đầu tư chứng khoán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập trung "tháo gỡ" nhiều rào cản để thu hút nhà đầu tư chứng khoán

Sơn Nhung

(NLĐO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn để tiếp tục cải thiện môi trường, thu hút đầu tư.

Chiều 2-6, tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Toạ đàm với chủ đề "Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam".

Tập trung tháo gỡ rào cản , thu hút nhà đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc tọa đàm.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết tính đến giữa tháng 5-2026, quy mô vốn hóa thị TTCK Việt Nam đạt khoảng 410 tỉ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đạt khoảng 1,2 tỉ USD/phiên. 

Thị trường ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh cùng với sự phát triển của TTCK, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải cách quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, nổi bật là việc áp dụng cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường.

Hệ thống công nghệ thông tin mới của TTCK đã được đưa vào vận hành từ tháng 5-2025, góp phần nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường. Chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin, phát triển các tổ chức trung gian và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cũng tiếp tục được chú trọng. Nhiều đề án quan trọng như Đề án nâng hạng TTCK, Đề án phát triển ngành quỹ và Đề án phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Tập trung tháo gỡ rào cản , thu hút nhà đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Chủ tịch UBCKNN cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân. UBCKNN cũng sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế thông qua các nhóm tư vấn, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong ngắn hạn, UBCKNN tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành dự kiến trong quý I/2027; đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài và tăng cường năng lực giám sát thị trường, minh bạch…

Các đại biểu đánh giá cao quyết tâm cải cách của Chính phủ và cơ quan quản lý trong việc phát triển thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến lộ trình nâng hạng thị trường, việc triển khai các cơ chế mới như CCP, tài khoản giao dịch tổng cũng như các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng quy mô thị trường ngoại hối.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn dài hạn nhờ nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và quyết tâm thúc đẩy các cải cách mang tính cấu trúc nhằm xây dựng một thị trường vốn hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế.

Tập trung tháo gỡ rào cản , thu hút nhà đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải chia sẻ tại toạ đàm

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN, cho biết Việt Nam đã triển khai hoàn thiện các cơ chế, hạ tầng thị trường theo thông lệ quốc tế, trong đó có các giải pháp như cơ chế tài khoản giao dịch tổng (OTA), đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và hệ thống kết nối giữa các CTCK và các ngân hàng lưu ký phục vụ xử lý giao dịch nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường; tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, phát triển ngành quỹ, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và mở rộng nguồn hàng hóa chất lượng cao cho thị trường. 

Các giải pháp này được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, hướng tới xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả và có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế.

Tin liên quan

Điều gì đang khiến nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán?

Điều gì đang khiến nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán?

(NLĐO) – Lãi suất ngân hàng tăng trở lại đang tạo sức ép lên thị trường chứng khoán, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại chiến lược phân bổ dòng tiền.

Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

(NLĐO)- Sáng 28-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?", livestream trên báo điện tử, fanpage và Youtube.

Kịch bản cho nhà đầu tư chứng khoán tuần tới

(NLĐO) – Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng tiền mặt phù hợp theo “khẩu vị” rủi ro để mua gom cổ phiếu tốt khi VN-Index có thể giảm tiếp

đầu tư nhà đầu tư Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hút đầu tư nhà đầu tư chứng khoán Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo