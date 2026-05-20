Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Tàu cá Phan Thiết mất chân vịt, trôi dạt ngoài khơi Côn Đảo

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tàu cá BTh 98849 TS cùng 17 thuyền viên gặp sự cố hỏng láp, rơi chân vịt khi đang khai thác trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 70 hải lý

Sáng 20-5, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết (Đồn Biên phòng Thanh Hải, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tiếp nhận tin báo về việc một tàu cá của ngư dân gặp sự cố khi đang hoạt động trên biển, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đinh Bảy (ngụ phường Phan Thiết), chủ tàu cá BTh 98849 TS, thông báo tàu của mình bị hỏng hóc khi đang khai thác hải sản ngoài khơi. 

Tàu dài 18,75 m, công suất 700 CV, hành nghề mành chà. Trên tàu có 17 thuyền viên do ông Phạm Hùng (SN 1971, cùng địa chỉ) làm thuyền trưởng.

Trong quá trình hoạt động, tàu gặp sự cố hỏng láp, rơi mất chân vịt nên mất khả năng di chuyển. Vị trí tàu bị nạn được xác định cách Côn Đảo khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc, cách điểm gần nhất của bờ biển Vũng Tàu khoảng 85 hải lý và cách cảng Phan Thiết khoảng 110 hải lý về hướng Đông Nam (tọa độ 09°05'58"N - 107°44'55"E).

Thời điểm xảy ra sự cố, tình hình trên tàu và sức khỏe thuyền viên được ghi nhận ổn định; khu vực có gió Tây Nam cấp 3–4, sóng biển cao từ 1–2 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp gia đình duy trì liên lạc, theo dõi tình hình tàu và thuyền viên.

Các đồn biên phòng tuyến biển cũng được thông báo qua hệ thống thông tin liên lạc, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ cứu kéo.

Ngạt khí dưới hầm tàu cá, hai anh em nguy kịch

(NLĐO) - Sự cố ngạt khí xảy ra khi nhóm bốc vác xuống hầm tàu cá làm việc tại cảng Cồn Chà - Phan Thiết khiến 2 người rơi vào tình trạng nguy kịch

Rò rỉ bình gas, tàu cá công suất lớn bốc cháy ngùn ngụt khi neo đậu

(NLĐO) - Tàu cá công suất 750CV, trên tàu có 21 ngư dân bất ngờ cháy dữ dội khi đang neo đậu cách Cảng cá Phú Hải, tỉnh Lâm Đồng khoảng 2 km

Cửa sông bị bồi lấp khiến hàng trăm tàu cá nằm bờ

Luồng lạch cửa sông Dinh bị cát bồi lấp từ nhiều tháng qua khiến hàng trăm tàu cá nằm bờ, ngư dân sốt ruột

Lâm Đồng Phan Thiết tàu cá
