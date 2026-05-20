Tàu cá Phan Thiết mất chân vịt, trôi dạt ngoài khơi Côn Đảo

Sáng 20-5, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết (Đồn Biên phòng Thanh Hải, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tiếp nhận tin báo về việc một tàu cá của ngư dân gặp sự cố khi đang hoạt động trên biển, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đinh Bảy (ngụ phường Phan Thiết), chủ tàu cá BTh 98849 TS, thông báo tàu của mình bị hỏng hóc khi đang khai thác hải sản ngoài khơi.

Tàu dài 18,75 m, công suất 700 CV, hành nghề mành chà. Trên tàu có 17 thuyền viên do ông Phạm Hùng (SN 1971, cùng địa chỉ) làm thuyền trưởng.

Trong quá trình hoạt động, tàu gặp sự cố hỏng láp, rơi mất chân vịt nên mất khả năng di chuyển. Vị trí tàu bị nạn được xác định cách Côn Đảo khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc, cách điểm gần nhất của bờ biển Vũng Tàu khoảng 85 hải lý và cách cảng Phan Thiết khoảng 110 hải lý về hướng Đông Nam (tọa độ 09°05'58"N - 107°44'55"E).

Thời điểm xảy ra sự cố, tình hình trên tàu và sức khỏe thuyền viên được ghi nhận ổn định; khu vực có gió Tây Nam cấp 3–4, sóng biển cao từ 1–2 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp gia đình duy trì liên lạc, theo dõi tình hình tàu và thuyền viên.

Các đồn biên phòng tuyến biển cũng được thông báo qua hệ thống thông tin liên lạc, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ cứu kéo.