Nhìn lại ngày đầu thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sáng 14-5, Tổng thống Donald Trump tới Đại lễ đường Nhân dân để dự lễ đón chính thức và bắt đầu các cuộc gặp cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đứng cạnh nhau trong lễ cử quốc ca hai nước. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước đi trên thảm đỏ và dừng lại giây lát trước các em thiếu nhi đang vẫy hoa mừng. Ảnh: Nhà Trắng

Cuộc hội đàm giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình kéo dài khoảng hai giờ. Hai bên trao đổi về quan hệ kinh tế song phương, tình hình Trung Đông và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz...

Theo giới chức Mỹ, nội dung trao đổi cũng bao gồm xung đột tại Iran.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump nêu vấn đề Iran trong cuộc gặp, trong khi hai bên cùng nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở lại để bảo đảm nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Rời Đại lễ đường Nhân dân vào đầu giờ chiều, nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm đền Thiên Đàn. Đây là điểm tham quan chính trong chương trình ngoại giao văn hóa của ngày làm việc đầu tiên.

Tổng thống Donald Trump đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp giới thiệu về lịch sử lâu đời của di tích lịch sử Thiên Đàn. Ảnh: AP.

Cùng tháp tùng đoàn Mỹ có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có các CEO Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang. Các doanh nhân cũng tham gia các hoạt động bên lề tại Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Nhà Trắng đã mời 30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới tham gia chuyến đi này và tất cả họ đều đã đồng ý. Ảnh: AP.

Buổi chiều tối, Tổng thống Donald Trump quay lại Đại lễ đường Nhân dân để dự quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của quan chức hai nước và đại diện giới doanh nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AP.

Cũng tại buổi quốc yến chiêu đãi đoàn đại biểu Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định quan hệ Trung - Mỹ là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới".

Trong bài phát biểu tại quốc yến, người đứng đầu Nhà Trắng mô tả đây là "một ngày tuyệt vời" tại Trung Quốc và đánh giá cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập là tích cực.

Ông Donald Trump cũng mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngồi cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) trong tiệc chiêu đãi tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14-5-2026, tại thủ đô Bắc Kinh.