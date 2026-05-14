Quốc tế

Nhìn lại ngày đầu thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thu Hương

(NLĐO) - Trong ngày đầu thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tham dự loạt hoạt động ngoại giao.

Sáng 14-5, Tổng thống Donald Trump tới Đại lễ đường Nhân dân để dự lễ đón chính thức và bắt đầu các cuộc gặp cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.

Ngày đầu làm việc tại Bắc Kinh của ông Donald Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ đón chính thức cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14-5. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đứng cạnh nhau trong lễ cử quốc ca hai nước. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước đi trên thảm đỏ và dừng lại giây lát trước các em thiếu nhi đang vẫy hoa mừng. Ảnh: Nhà Trắng

Cuộc hội đàm giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình kéo dài khoảng hai giờ. Hai bên trao đổi về quan hệ kinh tế song phương, tình hình Trung Đông và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu và Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AP

Theo giới chức Mỹ, nội dung trao đổi cũng bao gồm xung đột tại Iran. 

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump nêu vấn đề Iran trong cuộc gặp, trong khi hai bên cùng nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở lại để bảo đảm nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Rời Đại lễ đường Nhân dân vào đầu giờ chiều, nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm đền Thiên Đàn. Đây là điểm tham quan chính trong chương trình ngoại giao văn hóa của ngày làm việc đầu tiên.

Tổng thống Donald Trump đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp giới thiệu về lịch sử lâu đời của di tích lịch sử Thiên Đàn. Ảnh: AP.

Cùng tháp tùng đoàn Mỹ có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có các CEO Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang. Các doanh nhân cũng tham gia các hoạt động bên lề tại Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Nhà Trắng đã mời 30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới tham gia chuyến đi này và tất cả họ đều đã đồng ý. Ảnh: AP.

Buổi chiều tối, Tổng thống Donald Trump quay lại Đại lễ đường Nhân dân để dự quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của quan chức hai nước và đại diện giới doanh nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AP.

Cũng tại buổi quốc yến chiêu đãi đoàn đại biểu Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định quan hệ Trung - Mỹ là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới".

Trong bài phát biểu tại quốc yến, người đứng đầu Nhà Trắng mô tả đây là "một ngày tuyệt vời" tại Trung Quốc và đánh giá cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập là tích cực.

Ông Donald Trump cũng mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân ngày 14-5. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngồi cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) trong tiệc chiêu đãi tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14-5-2026, tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP

Phần ăn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AP

 

Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump

(NLĐO) - Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump thăm đền Thiên Đàn và thông điệp từ Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 14-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến tham quan tại đền Thiên Đàn, thủ đô Bắc Kinh.

Chuyện bất ngờ của phái đoàn “ngàn tỉ đô” theo ông Donald Trump đến Trung Quốc

(NLĐO) – Dừng chân tại bang Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi mời CEO Nvidia Jensen Huang lên chuyên cơ tới Bắc Kinh - Trung Quốc.

