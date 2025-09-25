Ukraine tấn công lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào thành phố cảng Novorossiysk của Nga hôm 24-9.

Theo các quan chức và truyền thông Nga, cuộc tấn công nhắm vào Hạm đội Biển Đen bằng tàu mặt nước không người lái (USV) và máy bay không người lái.

Cảng Novorossiysk bốc cháy sau vụ tấn công được cho là do máy bay không người lái của Ukraine thực hiện. Ảnh: ASTRA/Telegram

Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ (giờ địa phương) khi các USV tấn công cảng, tiếp sau đó là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trung tâm thành phố, theo thông tin từ Nga.

Nhóm giám sát Crimean Wind cho biết căn cứ hải quân là mục tiêu chính.

Ukraine tiến hành cuộc tấn công lớn vào thành phố cảng Novorossiysk của Nga hôm 24-9. Ảnh: Mạng xã hội

Thống đốc khu vực Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các cuộc tấn công vào trung tâm thành phố.

Hãng truyền thông địa phương Shot đưa tin có 8 người thương vong, trong khi các lực lượng cấp cứu cho biết 6 người nhập viện, trong đó 3 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiệp hội Đường ống Caspian cho biết văn phòng địa phương của họ đã bị hư hại và 2 người bị thương.

Thị trưởng Novorossiysk Andrei Kravchenko cho biết một số tòa nhà chung cư và một khách sạn bị hư hại. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang trong "tình trạng khẩn cấp", tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay không người lái.

Các video được đăng tải trên mạng cho thấy khoảnh khắc USV của Ukraine bị phá hủy gần bờ biển Novorossiysk ở khu vực Vịnh Tsemess.

Các cảnh quay cũng cho thấy đám cháy trên mái các tòa nhà chung cư và thiệt hại tại khu dân cư Avrora.

Chính quyền Gelendzhik, cách Novorossiysk khoảng 40 km về phía Nam, đã tuyên bố khu vực này không an toàn cho việc đi lại bằng đường thủy sau các cuộc tấn công, đồng thời đóng cửa lối ra biển.

Tại Sochi, cách đó khoảng 120 km về phía Nam, du khách đã được sơ tán khỏi các bãi biển trong bối cảnh có cảnh báo về các cuộc tấn công bằng USV.

Cuộc tấn công diễn ra hai tuần sau khi tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng của họ đã vô hiệu hóa một tàu cứu hộ trị giá 60 triệu USD của Hạm đội Biển Đen gần Novorossiysk.

Con tàu, được cho là Spasatel Demidov, bị máy bay không người lái tấn công, phá hủy thiết bị trinh sát điện tử trên tàu.