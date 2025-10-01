HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tàu CSB 8002 lên đường thăm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Nam Trung

(NLĐO) - Chuyến thăm, làm việc tại Philippines của Tàu CSB 8002 là hoạt động đối ngoại nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Chiều 1-10, tại quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xuất phát đi thăm và việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.

Tàu CSB 8002 lên đường thăm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines- Ảnh 1.

Lễ tiễn tàu CSB 8002 đi thăm và làm việc tại Philippines

Chuyến thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines của Tàu CSB 8002 lần này do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc sẽ có các hoạt động như chào xã giao, tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 2 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines; giao lưu thể thao, tham quan các địa điểm văn hoá, lịch sử tại thành phố Cebu, Philippines; trao đổi kinh nghiệm, luyện tập chung với tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philipines về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển.

Tàu CSB 8002 lên đường thăm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines- Ảnh 2.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại lễ tiễn tàu CSB 8002 đi thăm, làm việc tại Philippines

Phát biểu tại lễ tiễn tàu CSB 8002 đi thăm và việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Thể hiện mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Philipines.

Tàu CSB 8002 lên đường thăm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines- Ảnh 3.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng hoa chúc mừng đoàn công tác tàu CSB 8002 đi thăm, làm việc tại Philippines

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, gắn với phát triển kinh tế đất nước.

Tàu CSB 8002 lên đường thăm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines- Ảnh 4.

Tiễn tàu CSB 8002 xuất phát tàu đi thăm, làm việc tại Philippines

Chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cebu lần này của Tàu CSB 8002 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines (2015 - 2025), hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976 - 2026).

Chuyến thăm, làm việc tại Philippines của Tàu CSB 8002 là hoạt động đối ngoại nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển, là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại quốc phòng rộng mở, chủ động, tích cực của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng thời, chuyến thăm khẳng định quyết tâm, năng lực hội nhập quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Philippines, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Đà Nẵng cảnh sát biển cảnh sát biển việt nam biển Việt Nam quan hệ song phương
