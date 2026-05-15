HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ đối tác tại khu vực.

Ngày 15-5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cập Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm ngoại giao đến TP Đà Nẵng trong khuôn khổ chiến dịch HORIZON.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 1.

Thủy thủ tàu HMCS Charlottetown trước thời điểm cập Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Theo đó, trong thời gian ở Việt Nam, tàu HMCS Charlottetown sẽ giao lưu với các lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực hàng hải, tham gia hoạt động cộng đồng và một sự kiện văn hóa tại Hội An nhằm tăng cường quan hệ nhân dân giữa hai nước.

Phía Canada cho biết chuyến thăm thể hiện cam kết đối với hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin, tăng cường khả năng phối hợp và đóng góp cho một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm cảng của HMCS Charlottetown là biểu tượng cho lợi ích chung của Canada và Việt Nam trong việc duy trì ổn định khu vực dựa trên pháp luật quốc tế cũng như quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 2.

Chuyến thăm Đà Nẵng của thủy thủ tàu HMCS Charlottetown dự kiến kéo dài 4 ngày

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 3.

Trong thời gian ở Việt Nam, tàu HMCS Charlottetown sẽ giao lưu với các lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực hàng hải, tham gia các hoạt động cộng đồng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 4.

Ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm là biểu tượng cho lợi ích chung của Canada - Việt Nam

CLIP: Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đón hơn 240 thủy thủ tàu HMCS Charlottetown

Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada cho biết việc Canada điều tàu HMCS Charlottetown từ căn cứ hải quân ở Đại Tây Dương đến Việt Nam cho thấy tầm quan trọng mà nước này dành cho việc duy trì hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và tăng cường quan hệ với các đối tác như Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trung tá Jonathan Maurice, Sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown, cho biết thủy thủ đoàn mong muốn giao lưu với các đối tác tại Việt Nam, đồng thời xây dựng các mối gắn kết cộng đồng và quan hệ nhân dân trong khu vực.

Tàu HMCS Charlottetown khởi hành từ căn cứ quân sự Halifax ngày 1-2-2026, thực hiện đợt điều động kéo dài 6 tháng trong chiến dịch HORIZON.

HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với khoảng 240 thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Canada cùng các phi công Không quân Hoàng gia Canada vận hành, hỗ trợ trực thăng bay biển CH-148 Cyclone trên tàu.

Chiến dịch HORIZON là nhiệm vụ triển khai quân đội ra nước ngoài của Canada nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chiến dịch này thể hiện cam kết quốc phòng lâu dài đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tăng cường vai trò của Canada là một đối tác quốc tế đáng tin cậy.

Một số hình ảnh PV ghi nhận về Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada:

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 5.

HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 6.

HMCS Charlottetown với biên chế khoảng 240 thủy thủ

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 7.

Tàu HMCS Charlottetown khởi hành từ căn cứ quân sự Halifax ngày 1-2-2026, thực hiện đợt điều động kéo dài 6 tháng trong chiến dịch HORIZON

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 8.

Một số khí tài trên Tàu HMCS Charlottetown

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 9.
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 10.

Trực thăng bay biển CH-148 Cyclone trên tàu HMCS Charlottetown

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 11.
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 12.

Sĩ quan tàu HMCS Charlottetown giới thiệu về bức tranh "Thiên thần của Charlottetown", lấy cảm hứng từ Thánh Barbara, vị thánh bảo hộ của binh chủng pháo binh hải quân Canada

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong chiến dịch HORIZON - Ảnh 14.

Tàu HMCS Charlottetown đang thực hiện chiến dịch HORIZON nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tin liên quan

Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm Đà Nẵng

(NLĐO) - Tàu HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ Úc đến thăm Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương

Tàu 016-Quang Trung đến Úc dự duyệt binh tàu hải quân quốc tế

(NLĐO)- Tàu 016-Quang Trung của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thả neo tại vịnh Jervis, bang New South Wales (Úc), sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương

TPHCM đón tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á

(NLĐO) - Trưa 10-5, tàu buồm KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM.

hợp tác quốc tế Hải quân hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng chiến dịch HORIZON
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo