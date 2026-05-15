Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng

Ngày 15-5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cập Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm ngoại giao đến TP Đà Nẵng trong khuôn khổ chiến dịch HORIZON.
Theo đó, trong thời gian ở Việt Nam, tàu HMCS Charlottetown sẽ giao lưu với các lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực hàng hải, tham gia hoạt động cộng đồng và một sự kiện văn hóa tại Hội An nhằm tăng cường quan hệ nhân dân giữa hai nước.
Phía Canada cho biết chuyến thăm thể hiện cam kết đối với hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin, tăng cường khả năng phối hợp và đóng góp cho một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.
Ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm cảng của HMCS Charlottetown là biểu tượng cho lợi ích chung của Canada và Việt Nam trong việc duy trì ổn định khu vực dựa trên pháp luật quốc tế cũng như quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
CLIP: Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đón hơn 240 thủy thủ tàu HMCS Charlottetown
Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada cho biết việc Canada điều tàu HMCS Charlottetown từ căn cứ hải quân ở Đại Tây Dương đến Việt Nam cho thấy tầm quan trọng mà nước này dành cho việc duy trì hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và tăng cường quan hệ với các đối tác như Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Trung tá Jonathan Maurice, Sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown, cho biết thủy thủ đoàn mong muốn giao lưu với các đối tác tại Việt Nam, đồng thời xây dựng các mối gắn kết cộng đồng và quan hệ nhân dân trong khu vực.
Tàu HMCS Charlottetown khởi hành từ căn cứ quân sự Halifax ngày 1-2-2026, thực hiện đợt điều động kéo dài 6 tháng trong chiến dịch HORIZON.
HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với khoảng 240 thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Canada cùng các phi công Không quân Hoàng gia Canada vận hành, hỗ trợ trực thăng bay biển CH-148 Cyclone trên tàu.
Chiến dịch HORIZON là nhiệm vụ triển khai quân đội ra nước ngoài của Canada nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Chiến dịch này thể hiện cam kết quốc phòng lâu dài đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tăng cường vai trò của Canada là một đối tác quốc tế đáng tin cậy.
Một số hình ảnh PV ghi nhận về Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada:
Bình luận (0)