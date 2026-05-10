Quốc tế

TPHCM đón tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á

Thu Hương

(NLĐO) - Trưa 10-5, tàu buồm KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM.

Tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chủ trì lễ đón tàu buồm KRI Bima Suci và chào mừng chỉ huy tàu - Trung tá Sugeng Hariyanto - cùng phái đoàn Indonesia. 

Tham gia đoàn đón tiếp phía Việt Nam có đại diện UBND TPHCM, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng các đơn vị thuộc Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Biên phòng và Cảng vụ Hàng hải TPHCM.

Về phía Indonesia, sự kiện có sự hiện diện của Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio và Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam (trái), tặng hoa chào mừng Thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci, Trung tá Sugeng Hariyanto.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio và Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon tham dự lễ đón tàu.

Chuyến thăm của tàu KRI Bima Suci là một phần trọng tâm của chương trình ASEAN Plus Cadet 2026 (APCS 2026) do Hải quân Indonesia khởi xướng.

Với chủ đề tập trung vào việc trao quyền cho các nhà lãnh đạo hải quân trẻ trong hợp tác công nghệ hàng hải tương lai, hải trình này là môi trường huấn luyện thực tế cho 157 học viên sĩ quan Indonesia và 57 đại biểu quốc tế đến từ 25 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

KRI Bima Suci đóng vai trò như một "đại sứ lưu động" trong hải trình kéo dài 124 ngày. Xuất phát từ TP Surabaya - Indonesia vào ngày 24-3, con tàu đã đi qua Sri Lanka, Singapore trước khi đến Việt Nam.

Tàu KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước ngày 10-5.

Tàu buồm hải quân Indonesia KRI Bima Suci.vào cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Kết thúc nghi thức đón tiếp, các thủy thủ cùng ban nhạc trên tàu KRI Bima Suci đã thực hiện màn diễu hành và trình diễn âm nhạc tại khu vực cảng Sài Gòn Hiệp Phước.

Trong thời gian lưu lại TPHCM (đến ngày 13-5), thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động chào xã giao, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng nhằm thắt chặt tinh thần đồng đội và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân các nước.

Sau khi rời TPHCM, tàu sẽ tiếp tục ghé thăm các cảng lớn tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản và Philippines trước khi quay về điểm xuất phát.

Chương trình diễu hành và trình diễn âm nhạc thực hiện bởi thuỷ thủ tàu KRI Bima Suci. 

Thủy thủ tàu KRI Bima Suci biểu diễn trống, kèn tại buổi lễ đón tàu.

Sự hiện diện của con tàu cùng đội ngũ học viên đa quốc gia khẳng định cam kết của Indonesia trong việc thúc đẩy hợp tác hàng hải, phát triển năng lực chuyên môn và xây dựng mạng lưới kết nối nhân dân bền vững trong khu vực.

KRI Bima Suci hiện giữ kỷ lục là tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á, với chiều dài 111,2 m, chiều rộng 13,65 m, nặng 2.346 tấn, tốc độ 12 hải lý/giờ và sức chứa lên đến 200 học viên.

Tàu có 3 cột buồm chính với tổng cộng 26 cánh buồm, cột buồm cao nhất đạt 49 m tính từ boong trên cùng.

