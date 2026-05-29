Chiều 29-5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã tiếp và làm việc Chuẩn Đô đốc Jeanette Morang, Trưởng đoàn công tác Hải quân Hoàng gia Hà Lan cùng Ngài Kees van Baar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đến chào xã giao nhân chuyến thăm hữu nghị của tàu HNLMS De Ruyter.

Lễ đón chính thức tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan HNLMS De Ruyter được tổ chức tại Cảng Tân Vũ

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch UBND TP Đỗ Thành Trung bày tỏ sự vui mừng chào đón Ngài Đại sứ Kees van Baar, Chuẩn Đô đốc Jeanette Morang cùng đoàn công tác và thủy thủ đoàn đến thăm thành phố Cảng. Khẳng định chuyến thăm của tàu HNLMS De Ruyter là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, lãnh đạo thành phố cùng Chuẩn Đô đốc Jeanette Morang đã dành thời gian trao đổi cởi mở về các triển vọng hợp tác hàng hải song phương.

Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc duy trì thượng tôn pháp luật quốc tế, bảo đảm an ninh hàng hải, bảo vệ an toàn hệ thống cáp ngầm dưới biển và thúc đẩy tự do thương mại.

Ông Đỗ Thành Trung khẳng định Hải Phòng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuỗi hoạt động giao lưu của đoàn diễn ra an toàn, thành công, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Trước đó, Lễ đón chính thức tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan HNLMS De Ruyter đã được tổ chức trọng thể tại Cảng Tân Vũ. Chuyến thăm TP Hải Phòng từ ngày 29-5 đến ngày 1-6 là một phần quan trọng trong chiến dịch triển khai toàn cầu mang tên Pacific Archer 2026 của lực lượng Hải quân Hà Lan.

Trong thời gian lưu lại địa phương, Chuẩn Đô đốc Jeanette Morang cùng các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia chuỗi sự kiện giao lưu phong phú như chương trình đạp xe hữu nghị khám phá kiến trúc đô thị, thưởng thức điện ảnh giới thiệu di sản hàng hải và các cuộc tọa đàm chuyên sâu về Luật Biển.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung trao đổi về các triển vọng hợp tác hàng hải song phương



Chuẩn Đô đốc Jeanette Morang chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì an ninh hàng hải và thúc đẩy tự do thương mại

Sự hiện diện của con tàu cùng đoàn công tác không chỉ mang thông điệp cam kết bảo vệ các vùng biển an toàn mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng chung của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.