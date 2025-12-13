170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa xác định được một loài chưa từng biết giữa "nghĩa trang nàng tiên cá" Al Maszhabiya.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí PeerJ đã mô tả về Salwasiren qatarensis, một thành viên cổ đại của gia tộc "nàng tiên cá", tức những con bò biển.

Đây là một nhánh đã tuyệt chủng thuộc họ Dugongidae (họ Bò biển), gia tộc bao gồm những con Dugong (tiếng Malaysia: Người con gái của biển khơi).

170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông - Ảnh 1.

Một địa điểm chứa xương ở "nghĩa trang nàng tiên cá" Al Maszhabiya - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN QUỐC GIA SMITHSONIAN

"Nàng tiên cá" mới này đã lộ diện tại di chỉ nổi tiếng Al Maszhabiya trên vùng sa mạc phía Tây Nam Qatar.

Vị trí của Al Maszhabiya hiện nay ngay bên bờ vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và từng là đại dương hàng triệu năm về trước, do đó lưu giữ các hóa thạch từ biển khơi.

Tác giả chính Nicholas Pyenson từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian (Mỹ) cho biết: “Khu vực này đã là môi trường sống chính của bò biển trong 21 triệu năm qua, chỉ là vai trò của bò biển đã được đảm nhiệm bởi các loài khác nhau theo thời gian".

Loài mới này nhỏ hơn đáng kể so với các "nàng tiên cá" hiện đại, được hé lộ nhờ một cuộc khảo sát quy mô kéo dài từ năm 2023, thực hiện bởi nhóm nghiên cứu đa quốc gia do tiến sĩ Pyenson dẫn đầu.

Không chỉ loài mới nói trên, cuộc khảo sát đã tiết lộ tới 170 địa điểm chứa xương bò biển, khiến Al Maszhabiya trở thành "nghĩa trang nàng tiên cá" lớn nhất thế giới

Các lớp đá xung quanh hóa thạch cho thấy trầm tích này có niên đại từ đầu thế Miocene, khoảng 21 triệu năm trước, cũng là thời gian sinh sống ước tính của loài mới được phát hiện.

Địa điểm này từng là một môi trường biển nông, ngoài nàng tiên cá ra còn có rất nhiều động vật tiền sử các cùng sinh sống, bao gồm các loài cổ đại thuộc dòng họ cá mập, cá heo, rùa biển...

Sự phong phú của các hóa thạch tại Al Maszhabiya cũng cho thấy những đồng cỏ biển tươi tốt đã tồn tại trong khu vực này hơn 20 triệu năm trước, cũng là thời kỳ mà vùng vịnh này - vốn rộng lớn hơn trong quá khứ - là trung tâm của đa dạng sinh học biển.

Tin liên quan

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

(NLĐO) - Các hệ thống của tàu vũ trụ MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi nó bay vòng ra phía sau hành tinh đỏ.

Anh công bố phát hiện “làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người”

(NLĐO) - Những thứ vừa lộ diện từ lớp đất cổ ở Anh cho thấy một loài khác đã tạo ra lửa trước khi loài người hiện đại xuất hiện tận 100.000 năm.

Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất

(NLĐO) - "Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu NASA mang về có liên quan đến nguồn gốc sự sống Trái Đất.

nàng tiên cá bò biển Qatar dugong sa mạc Trung Đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo