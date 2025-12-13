170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí PeerJ đã mô tả về Salwasiren qatarensis, một thành viên cổ đại của gia tộc "nàng tiên cá", tức những con bò biển.

Đây là một nhánh đã tuyệt chủng thuộc họ Dugongidae (họ Bò biển), gia tộc bao gồm những con Dugong (tiếng Malaysia: Người con gái của biển khơi).

Một địa điểm chứa xương ở "nghĩa trang nàng tiên cá" Al Maszhabiya - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN QUỐC GIA SMITHSONIAN

"Nàng tiên cá" mới này đã lộ diện tại di chỉ nổi tiếng Al Maszhabiya trên vùng sa mạc phía Tây Nam Qatar.

Vị trí của Al Maszhabiya hiện nay ngay bên bờ vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và từng là đại dương hàng triệu năm về trước, do đó lưu giữ các hóa thạch từ biển khơi.

Tác giả chính Nicholas Pyenson từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian (Mỹ) cho biết: “Khu vực này đã là môi trường sống chính của bò biển trong 21 triệu năm qua, chỉ là vai trò của bò biển đã được đảm nhiệm bởi các loài khác nhau theo thời gian".

Loài mới này nhỏ hơn đáng kể so với các "nàng tiên cá" hiện đại, được hé lộ nhờ một cuộc khảo sát quy mô kéo dài từ năm 2023, thực hiện bởi nhóm nghiên cứu đa quốc gia do tiến sĩ Pyenson dẫn đầu.

Không chỉ loài mới nói trên, cuộc khảo sát đã tiết lộ tới 170 địa điểm chứa xương bò biển, khiến Al Maszhabiya trở thành "nghĩa trang nàng tiên cá" lớn nhất thế giới

Các lớp đá xung quanh hóa thạch cho thấy trầm tích này có niên đại từ đầu thế Miocene, khoảng 21 triệu năm trước, cũng là thời gian sinh sống ước tính của loài mới được phát hiện.

Địa điểm này từng là một môi trường biển nông, ngoài nàng tiên cá ra còn có rất nhiều động vật tiền sử các cùng sinh sống, bao gồm các loài cổ đại thuộc dòng họ cá mập, cá heo, rùa biển...

Sự phong phú của các hóa thạch tại Al Maszhabiya cũng cho thấy những đồng cỏ biển tươi tốt đã tồn tại trong khu vực này hơn 20 triệu năm trước, cũng là thời kỳ mà vùng vịnh này - vốn rộng lớn hơn trong quá khứ - là trung tâm của đa dạng sinh học biển.