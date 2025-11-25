Tàu sân bay Thái Lan đến hỗ trợ người dân vùng lũ

Khu vực miền Nam Thái Lan đã chứng kiến mưa lớn, dẫn đến tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, khiến 13 người thiệt mạng và cản trở các nỗ lực cứu hộ và sơ tán.

Thái Lan đã giao quân đội phụ trách giải quyết cuộc khủng hoảng lũ lụt và chuẩn bị tăng cường lực lượng để sơ tán hàng ngàn người. Quân đội Thái Lan đã sử dụng một máy bay vận tải C-130 chở thuốc men, thực phẩm và nước uống.

Tàu sân bay Chakri Naruebet của Thái Lan. Ảnh: Naval-Technology

Trong khi đó, lực lượng hải quân cho biết một đội tàu gồm 14 tàu và tàu sân bay Chakri Naruebet khởi hành vào tối 25-11 cùng với hai trực thăng, bác sĩ và bếp ăn dã chiến, dự kiến có thể cung cấp 3.000 suất ăn mỗi ngày.

Thông cáo cho biết hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Hải quân Hoàng gia, đồng thời nhấn mạnh tàu sân bay cũng có thể hoạt động như một bệnh viện nổi.

Ước tính có khoảng 2,1 triệu người bị ảnh hưởng ở Thái Lan, trong đó có 13.000 người phải di dời đến các nơi trú ẩn trong khi nhiều người khác bị cô lập và không thể tiếp cận được sự giúp đỡ.

Theo Nation Thailand, lũ lụt trên diện rộng tại 10 tỉnh miền Nam gây thiệt hại về thương mại và du lịch ước tính từ 1–1,5 tỉ baht mỗi ngày. Hat Yai ở tỉnh Songkhla là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn đã làm diện tích các khu vực bị lũ lụt mở rộng hơn nữa.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) hôm 24-11 cho biết lũ lụt đang ảnh hưởng đến 10 tỉnh gồm Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat, với 92 huyện, 581 xã và 4.146 làng.

Tổng cộng 719.858 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ thị tất cả cơ quan huy động máy móc, máy bơm, hệ thống đẩy nước và máy phát điện để hỗ trợ người dân. Ông hy vọng tình hình sẽ ổn định trong tuần này. Ông nói thêm lũ lụt đang lan sang 3 tỉnh biên giới phía Nam, nơi các thống đốc đã kích hoạt kế hoạch ứng phó.

Nếu lũ lụt kéo dài trong một tháng, tổng thiệt hại có thể lên tới 10–15 tỉ baht, trùng với mùa cao điểm du lịch khi lượng khách quốc tế thường tăng vọt.