HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: 3 ngày nữa, cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường hầm sông Sài Gòn sẽ bị cấm lưu thông để vận hành và bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động.

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông qua hầm sông Sài Gòn phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn.

img

Đường hầm sông Sài Gòn.

Theo quy trình vận hành và bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động bên trong đường hầm sông Sài Gòn, dự kiến từ tối 19 đến sáng 20-12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ triển khai thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động theo đúng quy trình.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong đường hầm sông Sài Gòn và đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động, từ 23 giờ ngày 19-2 đến 4 giờ ngày 20-12 cấm tất cả các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Để thuận tiện cho người dân tham gia lưu thông, PC08 thông báo lộ trình thay thế như sau:

- Hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1 (cũ) lưu thông theo lộ trình đường: đường Mai Chí Thọ – đường Tố Hữu – đường R12 – cầu Ba Son – đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt;

- Hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức (cũ) lưu thông theo lộ trình đường: đường Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – đường Võ Văn Kiệt – đường Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son - đường R12 – đường Tố Hữu – đường Mai Chí Thọ.

Tin liên quan

Chi tiết phương án điều chỉnh giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai người dân cần lưu ý

Chi tiết phương án điều chỉnh giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai người dân cần lưu ý

(NLĐO)- Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 51, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 7-12.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1-1-2026

(NLĐO)- Theo phương án vừa được xây dựng, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1-1-2026.

Điều chỉnh một tuyến đường ở trung tâm TPHCM đến ngày 7-12

(NLĐO) - Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông đến ngày 7-12, người dân lưu ý.

cấm xe giao thông đô thị hầm sông Sài Gòn sông Sài gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo