TPHCM: 3 ngày nữa, cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông qua hầm sông Sài Gòn phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn.



Đường hầm sông Sài Gòn.

Theo quy trình vận hành và bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động bên trong đường hầm sông Sài Gòn, dự kiến từ tối 19 đến sáng 20-12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ triển khai thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động theo đúng quy trình.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong đường hầm sông Sài Gòn và đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động, từ 23 giờ ngày 19-2 đến 4 giờ ngày 20-12 cấm tất cả các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Để thuận tiện cho người dân tham gia lưu thông, PC08 thông báo lộ trình thay thế như sau:

- Hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1 (cũ) lưu thông theo lộ trình đường: đường Mai Chí Thọ – đường Tố Hữu – đường R12 – cầu Ba Son – đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt;

- Hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức (cũ) lưu thông theo lộ trình đường: đường Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – đường Võ Văn Kiệt – đường Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son - đường R12 – đường Tố Hữu – đường Mai Chí Thọ.