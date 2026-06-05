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Thể thao

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Đào Tùng (theo AS, Marca)

(NLĐO) - Dù áp đảo toàn diện và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, Tây Ban Nha vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 trước Iraq ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Lợi thế sân nhà Riazor (La Coruna) giúp Tây Ban Nha nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mới phút thứ 8, Álex Baena có cơ hội mở tỉ số khi tung cú dứt điểm nguy hiểm sau tình huống bóng lọt qua chân hậu vệ Zaid Tahseen. May cho Iraq khi thủ môn Ahmed Basil kịp phản xạ xuất thần, cứu thua cho đội khách.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 1.

Chủ nhà Tây Ban Nha lấn lướt hoàn toàn trước Iraq

Sức ép liên tục của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 15. Từ một pha phối hợp tốc độ, Borja Iglesias thực hiện động tác bỏ bóng thông minh để Ferran Torres băng lên nhận bóng. Tiền đạo của Barcelona dẫn bóng tự tin trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng đánh bại Ahmed Basil, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 2.

Ferran Torres đưa Tây Ban Nha vượt lên phút 15

Tuy nhiên, Iraq không hề tỏ ra nao núng. Phút 27, đội bóng Tây Á khiến khán giả trên sân bất ngờ khi Merchas Doski tung cú sút táo bạo từ góc hẹp. Bóng đi với quỹ đạo khó lường, vượt ngoài tầm với của thủ môn Joan Garcia trước khi nằm gọn trong lưới. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ cánh này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 3.

Iraq mừng bàn gỡ hòa của Merchas Doski (23)

Sau bàn gỡ, trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Ferran Torres tiếp tục là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Tây Ban Nha khi liên tục tạo ra sóng gió. Tiền đạo 25 tuổi có thêm một cơ hội rõ rệt nhưng Ahmed Basil kịp chạm tay đưa bóng dội xà ngang. Trong khi đó, Iraq cũng cho thấy khả năng phản công sắc bén với Marko Farji nhiều lần buộc Marc Bernal và Gavi phải phạm lỗi để ngăn chặn.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 4.

Một pha vây hãm cầu môn của các cầu thủ Iraq

Bước sang hiệp hai, hai đội thực hiện tới tám sự thay đổi nhân sự. Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp tạo ra cơ hội. Jesús Rodríguez suýt ghi dấu ấn ngay sau khi vào sân với cú sút xa chệch cột dọc trong gang tấc. 

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Yéremy Pino cũng hoạt động năng nổ bên hành lang cánh phải, trong khi tân binh Jon Martín bỏ lỡ cơ hội từ một tình huống phạt góc. Gonzalo García sau đó cũng không thể tận dụng đường căng ngang thuận lợi của Baena.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 5.

Yeremy Pino (11) dứt điểm hiểm hóc nhưng bất thành

Những sự thay đổi liên tục từ cả hai đội khiến nhịp độ trận đấu phần nào bị gián đoạn. Dù tiếp tục ép sân trong phần còn lại của trận đấu, Tây Ban Nha không thể tìm được bàn thắng quyết định trước hàng phòng ngự thi đấu đầy kỷ luật của Iraq. Kết quả này khiến "La Roja" phải chấp nhận trận hòa thứ ba trong bốn lần ra sân gần nhất trên sân nhà.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 6.

Tân binh Javi Guerra (19) có màn ra mắt suôn sẻ trong màu áo Tây Ban Nha

Trận hòa 1-1 mang ý nghĩa tích cực với Iraq khi họ kéo dài chuỗi bất bại lên ba trận liên tiếp trước lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại World Cup. Kết quả này càng đáng khích lệ khi đội bóng của HLV Graham Arnold sắp phải đối mặt với bảng đấu đầy thử thách gồm Na Uy, Pháp và Senegal.

Về phía Tây Ban Nha, dù chỉ thua một trong 29 trận gần nhất, màn trình diễn thiếu sắc bén trước khung thành đối phương cho thấy HLV Luis de la Fuente vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 7.

 

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