Tây Ban Nha gây sốc với danh sách sơ bộ World Cup: Đại công thần bị loại

Tuyển Tây Ban Nha vừa công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026 và lập tức gây xôn xao khi nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente. Quyết định này cho thấy quá trình trẻ hóa mạnh mẽ của "La Roja" sau chức vô địch EURO 2024.



Alvaro Morata bị loại khi phong độ sa sút

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Alvaro Morata. Tiền đạo 33 tuổi từng mang băng đội trưởng khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 nhưng giờ đây lại bị loại khỏi danh sách sơ bộ hướng tới giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Morata không còn được xem là lựa chọn phù hợp sau mùa giải sa sút trong màu áo Como 1907. Chân sút thuộc biên chế AC Milan chỉ ghi được một bàn thắng sau 28 lần ra sân và không có pha lập công nào tại Serie A.

Phong độ nghèo nàn khiến cựu tiền đạo Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid đánh mất vị trí ở đội tuyển quốc gia, dù anh từng là thủ lĩnh tinh thần của "La Roja".

Dani Carvajal cũng vắng mặt trong danh sách sơ bộ

Không chỉ Morata, Dani Carvajal cũng bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ. Đây được xem là dấu chấm hết cho một giai đoạn huy hoàng của hậu vệ kỳ cựu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Đội trưởng Real Madrid trải qua mùa giải đầy khó khăn bởi chấn thương liên miên và chỉ thi đấu 20 trận trên mọi đấu trường.

Carvajal cũng đang đứng trước tương lai bất định khi Real Madrid được cho là không có ý định gia hạn hợp đồng với anh sau mùa hè này.

Trước đó, HLV De la Fuente từng công khai bày tỏ sự tin tưởng với Carvajal và khẳng định hậu vệ này vẫn giữ vai trò quan trọng trong phòng thay đồ tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cho thấy ban huấn luyện đã lựa chọn hướng đi mới.

Thủ môn Joan Garcia (Barcelona) được triệu tập cùng với Gavi, Lamine Yamal, Pedri...

Ngoài Morata và Carvajal, một công thần khác là Jesus Navas cũng không có tên trong danh sách. Danh sách sơ bộ hiện sẽ được rút gọn còn 26 cầu thủ trước khi World Cup khởi tranh. HLV De la Fuente đặt mục tiêu tái lập kỳ tích của Vicente del Bosque, người từng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO và World Cup liên tiếp.

CĐV Tây Ban Nha háo hức chờ làn gió mới từ đội tuyển quốc gia

Việc mạnh tay loại bỏ các cựu binh cho thấy Tây Ban Nha đang bước vào quá trình chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, với ưu tiên dành cho những cầu thủ trẻ giàu năng lượng và có phong độ ổn định hơn.