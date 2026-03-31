Sức khỏe

Tay chân miệng tăng nhanh, cảnh báo chủng EV71 độc lực cao

N.Dung

(NLĐO) - Chủng Enterovirus 71 (EV71) độc lực cao đang lưu hành trong các ca tay chân miệng, có thể khiến bệnh diễn tiến nhanh, tăng nguy cơ tử vong.

Chiều 31-3, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, thành cả nước sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm hỏi gia đình trẻ mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: MOH

Bộ Y tế cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, 4 trường hợp tử vong. Trẻ từ 1-5 tuổi chiếm tới 92,7% tổng số ca bệnh. Riêng khu vực phía Nam có 18.031 ca, chiếm gần 72%.

Số ca nhập viện tăng nhanh tại các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, với nhiều ca nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71), tác nhân có độc lực cao, có thể gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và làm tăng nguy cơ tử vong.

Trước diễn biến này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, cập nhật kế hoạch phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận, cấp cứu, cách ly và điều trị khi số ca tăng.

Các đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông để người dân nhận biết dấu hiệu bệnh, đường lây và cách phòng tránh.

Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng, nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh tay chân miệng, nhằm phát hiện sớm ca nặng, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Về điều trị, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và thiết bị theo hướng dẫn chuyên môn; tăng cường năng lực hồi sức tích cực, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng và chuyển tuyến khi vượt khả năng.

Các cơ sở y tế phải siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải đúng quy định, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, không để hình thành ổ dịch trong bệnh viện. Việc báo cáo ca bệnh truyền nhiễm cần thực hiện nghiêm theo quy định hiện hành, đảm bảo theo dõi sát tình hình dịch.

Tay chân miệng tăng mạnh, trẻ em chiếm hơn 99% ca mắc

(NLĐO) - Bệnh tay chân miệng tăng bất thường, chủ yếu ở trẻ nhỏ, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh.

Sốt xuất huyết tăng 2,2 lần, tay chân miệng gấp 5 lần

(NLĐO) - Sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh đầu năm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết giám sát, xử lý ổ dịch, hạn chế ca nặng và tử vong.

Dịch tay chân miệng “nóng” trở lại, trẻ nhỏ đối mặt nguy cơ biến chứng nặng

(NLĐO) - Bệnh tay chân miệng tại TPHCM đang gia tăng, số ca mắc tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chủng EV71 dễ gây biến chứng nặng.

