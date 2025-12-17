HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tay chèo nữ 19 tuổi thành nhà vô địch SEA Games

Đông Linh - Ảnh, clip: Quý Lượng

( NLĐO) - Sáng 17-12, VĐV 19 tuổi Hồ Thị Duy (Bạc Liêu) đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 4 cho rowing Việt Nam, nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ SEA Games 33.

Nhà vô địch SEA Games Hồ Thị Duy được các HLV ở tỉnh Bạc Liêu phát hiện và rèn giũa từ khi còn là cô nữ sinh lớp 6. Sau đó, cô được các thầy đưa lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia IV (Cần Thơ) để dự tuyển chọn vào đội thuyền rowing.

Hành trình lên đỉnh khu vực

Thời gian đầu tập luyện tại Cần Thơ, do điều kiện còn hạn chế, Duy chủ yếu tập thể lực trong suốt 3 năm, không mấy khi được xuống nước. Khi chuẩn bị chuyển sang tập tại hồ Bún Sáng (Cần Thơ) thì dịch Covid-19 bùng phát, khiến cô chỉ có khoảng 2 tháng được tập luyện trên mặt nước.

Tay chèo nữ 19 tuổi thành nhà vô địch SEA Games - Ảnh 1.

Hồ Thị Duy (giữa) giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ

Trung tâm HLTT Quốc gia IV sau đó đã tạo điều kiện để Hồ Thị Duy được ra Hải Phòng, tập huấn tại Trung tâm đua thuyền huyện Thủy Nguyên. Tại đây, cô mới thực sự được tiếp xúc với thuyền, làm quen với sóng nước. Quá trình tập luyện vô cùng vất vả, hàng ngày Duy phải tập từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng gắt.

Ở tuổi 16, sau 3 năm tập luyện, Hồ Thị Duy bắt đầu tham gia nhiều giải đấu. Từ Hải Phòng, cô thi đấu làm quen với thuyền và giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ châu Á năm 2022.

Hồ Thị Duy giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ - Clip: Quý Lượng

Từ đó, tay chèo trẻ bắt đầu những bước đi xa hơn trên con đường thi đấu đỉnh cao. Chia sẻ về chặng đường phía trước, Hồ Thị Duy cho biết, mơ ước sau giải đấu này là tiếp tục tiến xa hơn nữa. Là vận động viên trẻ, cô mong muốn trong tương lai có thể cống hiến được nhiều hơn cho Rowing Việt Nam.

Rowing - những điều cần biết

Rowing (chèo thuyền) là một trong những môn thể thao có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ nhu cầu di chuyển và sinh tồn của con người từ thời cổ đại. Việc sinh sống dọc theo các con sông và tuyến đường thủy đã thúc đẩy con người phát triển kỹ thuật đóng thuyền để đi lại và khai thác nguồn thực phẩm.

Theo thời gian, các hoạt động này dần phát triển thành những cuộc đua chèo thuyền và các hình thức giải trí trên mặt nước, phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, nơi có hệ thống sông ngòi và kênh rạch dày đặc, rowing gắn liền với đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Rowing lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games năm 1985 với số lượng nội dung thi và hạng mục thi đấu ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, rowing không xuất hiện ở mọi kỳ SEA Games, do phụ thuộc vào quyết định và điều kiện tổ chức của nước chủ nhà.

Tay chèo nữ 19 tuổi thành nhà vô địch SEA Games - Ảnh 2.

Đội thuyền 4 tay chèo nữ hạng nặng "khóa đuôi" hành trình SEA Games 33

Các nội dung thi đấu rowing tại SEA Games 33 được tổ chức tại hai tỉnh Chonburi và Rayong của Thái Lan. Luật thi đấu và các nội dung trong môn rowing khá đa dạng, tùy theo loại thuyền và hình thức thi đấu. Các nội dung khác nhau về tư thế chèo, loại mái chèo, cách điều khiển thuyền và cự ly thi đấu. Vận động viên hoặc đội thuyền về đích nhanh nhất và tuân thủ đúng luật sẽ giành chiến thắng. Riêng nội dung Single Slalom được tổ chức trên dòng nước chảy xiết, yêu cầu vận động viên sử dụng ca nô hoặc kayak để vượt qua các cổng kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất.

Các loại hình thi đấu phổ biến gồm canoe, kayak, rowing truyền thống và dragon boat (thuyền rồng). Mỗi loại có đặc điểm riêng về tư thế ngồi, loại mái chèo và cách phối hợp giữa các vận động viên, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho môn thể thao này.

Tay chèo nữ 19 tuổi thành nhà vô địch SEA Games - Ảnh 3.

Tuyển rowing Việt Nam giành 4/8 bộ HCV tại SEA Games 33

Thống kê đáng chú ý cho thấy các quốc gia Đông Nam Á có thế mạnh khác nhau ở từng loại thuyền. Trong vòng 10 năm qua, những đội tuyển rowing hàng đầu khu vực gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Tại SEA Games lần thứ 32, Thái Lan là đoàn thi đấu thành công nhất ở môn rowing truyền thống, giành 4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Tại SEA Games 33, rowing Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với việc giành được 4/8 bộ HCV.

