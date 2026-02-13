Tây Ninh: 45 chuyến xe miễn phí đưa gần 2.000 người về quê đón Tết

Sáng 13-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026", chính thức khởi hành đưa gần 2.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hàng ngàn đoàn viên, người lao động tỉnh Tây Ninh háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe do Công đoàn tổ chức

Ngay từ sáng sớm, tại 2 điểm khởi hành là Khu Công nghiệp (KCN) Thuận Đạo mở rộng và KCN Trảng Bàng, hàng ngàn công nhân với hành lý gọn gàng, gương mặt rạng rỡ đã có mặt để chuẩn bị lên xe.

Năm nay, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức đồng loạt 45 chuyến xe chất lượng cao, đưa gần 2.000 đoàn viên về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây. Đây là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Chị Chu Mộng Trinh nhận vé xe về quê Hà Nội

Tay xách nách mang chuẩn bị lên xe về Hà Nội, chị Chu Mộng Trinh (đoàn viên Trung tâm Y tế Bến Lức), xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi đã hơn 20 năm chưa được về quê ăn Tết. Năm nay, nhờ có tấm vé nghĩa tình của Công đoàn, cả gia đình 4 người mới có cơ hội về sum vầy với bà con. Cảm giác lúc nhận vé, tôi mừng đến phát khóc".

Chị Hoàng Thị Lợi nhận vé xe về quê Hà Tĩnh

Cùng tâm trạng bồi hồi, chị Hoàng Thị Lợi (54 tuổi; quê Hà Tĩnh), công nhân tại KCN Thuận Đạo, cho biết sau 6 năm xa quê, năm nay chị mới thực hiện được ước mơ đón Tết bên gia đình. "Vé xe ngày Tết đắt đỏ, nhờ Công đoàn hỗ trợ miễn phí mà tôi tiết kiệm được một khoản tiền để mua quà về cho cha mẹ ở quê. Thật sự rất cảm động" – chị Lợi bộc bạch.

Ông Trần Lê Duy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân về quê đón Tết, ông Trần Lê Duy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh – nhấn mạnh rằng chương trình không chỉ đơn thuần là hỗ trợ phương tiện đi lại, mà còn là nhịp cầu tình thân, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

"Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên đều có một cái Tết ấm áp, an toàn bên gia đình, từ đó tạo động lực để anh chị em quay lại gắn bó, xây dựng doanh nghiệp và tỉnh nhà ngày càng phát triển" – ông Duy khẳng định.

Theo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, bên cạnh những chuyến xe nghĩa tình, công tác chăm lo Tết năm nay được thực hiện với quy mô lớn và đa dạng hình thức, như: Trao tặng 50.000 suất quà mỗi xuất 1 triệu đồng cho NLĐ khó khăn; cấp 26.400 voucher mua sắm tại 4 điểm cụm công nghiệp và 13.000 phiếu mua hàng trực tuyến 500.000 đồng/phiếu; hỗ trợ 350 triệu đồng cho các đồn, chốt dân quân tại 8 xã biên giới; trao 78 vé máy bay và 300 suất quà cho người lao động đi tàu hỏa về quê.

Đặc biệt, đối với khoảng 1.100 đoàn viên không có điều kiện về quê, Công đoàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động "Tết sum vầy", "Bữa cơm tất niên" tại các khu nhà trọ để đảm bảo mọi người đều được hưởng không khí Xuân ấm cúng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tặng quà Tết cho những công nhân có hoàn cảnh khăn

Tính chung, tổng kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dịp Tết Bính Ngọ 2026 lên đến 101 tỉ đồng. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ gần 10 tỉ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ 900 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn quỹ Công đoàn và vận động xã hội hóa.