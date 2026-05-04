Tây Ninh bùng nổ du lịch dịp lễ, doanh thu gần 170 tỉ đồng

Ngày 4-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết địa phương đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 61,5%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 168,8 tỉ đồng, tăng 60,7%. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 70% - 75%, cho thấy hoạt động du lịch diễn ra sôi động, ổn định và đảm bảo an toàn.

Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen đón đông đảo du khách trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.

Trong dịp lễ, Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể tâm linh trên đỉnh núi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, nơi đây trở thành điểm nhấn nổi bật của du lịch Tây Ninh trong kỳ nghỉ.

Bên cạnh hành hương, ngắm cảnh và trải nghiệm "săn mây", du khách còn tham gia các hoạt động văn hóa - ẩm thực xuyên suốt kỳ nghỉ, trong đó có phiên chợ lá mang đậm nét đặc trưng địa phương.

Song song đó, các tour "về nguồn" tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu lịch sử nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, các điểm đến như Tòa thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng nhiều khu ẩm thực địa phương cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Ngành du lịch đánh giá, hệ thống lưu trú, nhà hàng và dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, góp phần tạo không khí du lịch sôi động ngay từ đầu mùa hè.