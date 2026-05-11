HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Hình ảnh cầu Tây Long chờ ngày khai thác

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc hoàn thiện, cầu Tây Long sắp nối liền Tây Ninh - Long An cũ

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 1.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang dần thành hình, trong đó cầu Tây Long – cây cầu từng kết nối Long An và Tây Ninh trước khi sáp nhập, nay thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh - được kỳ vọng sẽ mở thêm trục giao thông quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 2.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cầu Tây Long thuộc dự án tuyến Chơn Thành - Đức Hòa (cao tốc Bắc - Nam phía Tây) hiện được thi công đúng tiến độ và sẽ hoàn thành cùng toàn tuyến trong năm 2025.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 3.

Tuyến Chơn Thành - Đức Hòa dài gần 73 km, đi qua Bình Dương, Tây Ninh và Long An cũ. Điểm đầu tuyến tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ, điểm cuối kết nối Quốc lộ N2 tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An cũ.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 4.

Trong đó, cầu Tây Long nằm tại km62+606, bắc qua kênh đào Thạch Bích – ranh giới hành chính giữa Long An và Tây Ninh cũ. Cây cầu nối xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (cũ) với thị xã Trảng Bàng (cũ), tỉnh Tây Ninh.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 5.

Những ngày này, công trình đã cơ bản hoàn thiện. Dù chưa chính thức đưa vào khai thác nhưng mỗi chiều có khá nhiều người dân địa phương đến hóng mát, chờ ngày cây cầu thông xe.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) cho biết trước đây muốn sang Tây Ninh cũ phải đi vòng qua các tuyến hiện hữu hoặc qua đò nên mất thời gian. “Người dân ở đây mong cây cầu sớm thông xe để đi lại thuận tiện hơn. Khi tuyến đường này hoàn thành sẽ kết nối nhanh hơn giữa Long An cũ với Tây Ninh, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn trước” - ông Hòa nói.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 7.

Tương tự, chị Trần Thị Mỹ Linh (ngụ thị xã Trảng Bàng cũ, Tây Ninh) kỳ vọng tuyến đường mới sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, đặc biệt tại khu vực giáp ranh hai địa phương. “Hiện khu vực này có nhiều khu công nghiệp, lượng xe lưu thông lớn nhưng các tuyến kết nối còn hạn chế. Khi cầu Tây Long và đường Hồ Chí Minh thông xe sẽ mở ra thêm hướng lưu thông mới, giảm áp lực cho các tuyến đường cũ” - chị Linh chia sẻ.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 8.

Hiện nay, đường tỉnh 825 là một trong hai tuyến đường bộ chính kết nối Long An cũ và Tây Ninh cũ. Tuyến còn lại là cầu Đường Xuồng nối huyện Đức Huệ, Long An cũ với thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh cũ. Tuy nhiên, điểm kết nối này nằm gần khu vực biên giới, cách xa các trục giao thông lớn nên chưa thuận lợi cho xe tải, xe container đường dài.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 9.

Ngoài đường bộ, nhiều năm qua người dân hai địa phương còn qua lại bằng bến đò Lộc Giang trên sông Vàm Cỏ Đông. Đây là bến đò lâu đời gắn với quá trình giao thương, đi lại của cư dân vùng giáp ranh.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 10.

Tại khu vực Khu Công nghiệp Thành Thành Công, các cầu vượt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành, nhà thầu đang tập trung thi công đường dẫn và các hạng mục còn lại.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 11.

Theo quy hoạch, khi hoàn chỉnh, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa sẽ được đầu tư quy mô cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Hiện giai đoạn 1 được xây dựng với quy mô 2 làn xe.

Cầu Tây Long và tuyến đường Hồ Chí Minh: Kết nối Long An - Tây Ninh 2026 - Ảnh 12.

Người dân khu vực giáp ranh kỳ vọng khi cầu Tây Long cùng tuyến đường Hồ Chí Minh thông xe sẽ mở ra trục kết nối giao thông thuận lợi hơn giữa Long An cũ và Tây Ninh cũ, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo thêm động lực phát triển cho các khu công nghiệp, đô thị dọc tuyến.

Tin liên quan

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

(NLĐO) - Tuyến đường 4.800 tỉ đồng nối TPHCM - Tây Ninh đã nối thông hơn 14 km, sắp đưa vào khai thác, tăng kết nối liên vùng

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm thi công, Quốc lộ 50 diện "áo mới", thông thoáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi rõ rệt

Mở hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM, Tây Ninh bứt phá vai trò trung chuyển

(NLĐO)- Quy hoạch đến 2050 mở tầm nhìn mới, đưa Tây Ninh thành cực tăng trưởng và trung tâm logistics phía Nam.

tỉnh Tây Ninh Phát triển kinh tế ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khu công nghiệp liên kết vùng vận chuyển hàng hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo