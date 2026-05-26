CSGT TPHCM liên tục phát hiện tài xế dương tính với ma tuý khi lái xe

Ngày 26-5, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã phát hiện, xử lý 5 người dương tính với ma tuý.

Một tài xế xe tải bị phát hiện dương tính với ma tuý

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TPHCM trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu "thành phố không ma túy" vào năm 2030, Đội CSGT An Sương tập trung xử lý tài xế điều khiển xe nhưng có chất ma túy trong cơ thể.

Các khu vực phức tạp thuộc đơn vị quản lý như: Bến xe An Sương; Bến xe Ngã Tư Ga; Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn; các bãi xe, chành xe, các tuyến giao thông trọng điểm,... được tập trung kiểm tra, nhất là thời điểm đêm và rạng sáng.

Theo đó, trong những ngày đầu, 5 tài xế được phát hiện dương tính với ma tuý.

Hiện các đơn vị Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đang tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Dưới tác động của các chất ma túy, tài xế sẽ bị suy giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát hành vi, phản ứng chậm, thậm chí có biểu hiện kích động, ảo giác, là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



