Tây Ninh đề xuất xây bệnh viện đa khoa hạng I quy mô 1.000 giường

Ngày 11-5, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tại phường Ninh Thạnh.

Cơ sở hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tại phường Tân Ninh. Ảnh: BVĐK Tây Ninh

Theo tờ trình, dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng I, hướng đến xây dựng môi trường y tế hiện đại, trình độ chuyên môn cao nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh hiện nay.

Bên cạnh chức năng khám chữa bệnh, bệnh viện mới còn là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, phòng bệnh và hợp tác quốc tế.

Dự án có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 16.920 m². Phần diện tích phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khoảng hơn 1,4 ha.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh hiện hữu tại phường Tân Ninh sẽ được di dời sang cơ sở mới để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.372 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2032; trong đó năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bắt đầu bố trí vốn triển khai từ năm 2027.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 95,477 tỉ đồng do UBND phường Ninh Thạnh làm chủ đầu tư; dự án xây dựng bệnh viện hơn 2.256 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư; và dự án di dời trang thiết bị từ bệnh viện hiện hữu sang cơ sở mới với kinh phí khoảng 20 tỉ đồng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.