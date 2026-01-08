Tây Ninh năm thứ 2 liên tiếp vào tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn

Chiều ngày 8-1, tại Hà Nội, Báo VietNamNet phối hợp với Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Tây Ninh được vinh danh là 1 trong tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp địa phương này có mặt trong bảng xếp hạng uy tín trên.

Trong gần 20 năm qua, Bảng xếp hạng VNR500 được đánh giá là một trong những hệ thống xếp hạng thường niên tại Việt Nam, cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan phục vụ công tác hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Việc bình chọn tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn nhằm nhận diện những địa phương có môi trường kinh doanh nổi trội, năng lực điều hành hiệu quả và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Theo công bố của Vietnam Report, Tây Ninh có 16 doanh nghiệp lớn nằm trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025, phản ánh sự gia tăng về quy mô và chất lượng của khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với bình quân 15,8 doanh nghiệp thuộc VNR500 giai đoạn 2021–2025, Tây Ninh thể hiện rõ sự cải thiện đồng bộ về năng lực thu hút và giữ chân các doanh nghiệp lớn.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 của UBND tỉnh Tây Ninh, kinh tế Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52% - xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, quy mô kinh tế đứng thứ chín và nằm trong tốp 10 địa phương đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025.

Hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận nhiều điểm sáng khi tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh vốn đạt kỷ lục 1,7 tỉ USD, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh các dự án đầu tư trong nước tăng 76.200 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Văn Sơn (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhận giấy chứng nhận tỉnh Tây Ninh được vinh danh là 1 trong tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025

Cùng với đó, toàn tỉnh Tây Ninh thành lập mới trên 5.200 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đạt trên 40.600 tỉ đồng, tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hơn 33.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 933.000 tỉ đồng; 3.127 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 719.500 tỉ đồng; 1.979 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt 24,67 tỉ USD.

Bước sang năm 2026, Tây Ninh sở hữu lợi thế so sánh nổi trội về địa kinh tế chiến lược nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây liên kết với trục hành lang biên giới kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia. Trên nền tảng hệ sinh thái năng lượng tái tạo quy mô lớn, cùng cải cách hành chính được đẩy mạnh và môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, Tây Ninh từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh khác biệt, qua đó nâng cao vị thế trong cấu trúc phát triển vùng và bản đồ thu hút đầu tư quốc gia.



