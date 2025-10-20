HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Ninh: 2.000 ha lúa ở một xã đứng trước nguy cơ bị lũ uy hiếp

Thu Tâm - Hải Đường

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị gia cố các vị trí đê xung yếu

Tối 20-10, Phòng Kinh tế của UBND xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng của mưa bão, giông lốc trên địa bàn xã.

Theo đó, hiện trên địa bàn xã có khoảng 2.000 ha lúa có khả năng bị uy hiếp do mưa bão, lũ. Trong đó, có 6 ô đê bao gồm: Bờ bắc Kênh Ốp 800 ha, bờ tây Gò Ớt 150ha, kênh ranh Bàu Vuông 350ha…

Tây Ninh đối mặt nguy cơ lũ lớn đe dọa 2 . 000 Ha lúa - Ảnh 1.

Các lực lượng ở tỉnh Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa đang bị nước lũ uy hiếp

UBND xã Tuyên Thạnh đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và các lực lượng liên quan kịp thời hỗ trợ các hộ dân khu vực bị nước lũ dâng cao uy hiếp tiến hành gia cố, kè đê, chống sạt lở…

Nhận định của Phòng Kinh tế xã Tuyên Thạnh cho thấy nếu mực nước lũ dâng cao khoảng 30cm thì diện tích lúa nêu trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh dâng cao, gây nguy cơ tràn vào các khu sản xuất hoa màu của người dân.

Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh đã phối hợp với công an, đoàn viên thanh niên và người dân kịp thời tổ chức đắp, gia cố hệ thống đê bao tại những khu vực trọng điểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh, trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, nhiều khu vực ở tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng trong với mực nước có thể đạt mức báo động cấp II đến cấp III.

Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở mức cấp 2 nên đề nghị chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó, gia cố đê bao, bảo vệ vùng trũng thấp, bãi bồi và các khu vực trồng cây ăn trái, nhằm hạn chế thiệt hại do nước dâng gây ra.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ trên một số tuyến kênh rạch và việc triển khai phòng chống ngập úng tại các xã vùng Đồng Tháp Mười.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để gia cố các vị trí đê xung yếu. Việc này phải hoàn thành trong 2-3 ngày tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xây nhà cho bà Trương Thị Hoạt - người phụ nữ đơn thân, nghèo khổ bị lũ cuốn trôi hết nhà, tài sản

Xây nhà cho bà Trương Thị Hoạt - người phụ nữ đơn thân, nghèo khổ bị lũ cuốn trôi hết nhà, tài sản

(NLĐO) - Chính quyền xã Điềm Thụy đã thăm, động viên và trao hỗ trợ làm nhà cho bà Trương Thị Hoạt, người phụ nữ đơn thân bị lũ cuốn sập nhà và trôi hết tài sản

Bão số 12 Fengshen diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 200 ngày 20-10 yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ vào ngày mai

(NLĐO)- Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ vào chiều mai 21-10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m3/s

