Điểm sáng ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Điểm sáng ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

Bài và ảnh: HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đang trở thành hình mẫu về sự quan tâm, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của cộng đồng, công tác an sinh xã hội tại xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Đảng ủy, UBND xã Mỹ An luôn xác định công tác hỗ trợ người khó khăn, yếu thế là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực

Thời gian qua, UBND xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác thực hiện các chính sách liên quan đến việc trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và các quy định của pháp luật, UBND xã ban hành các văn bản triển khai, trong đó bám sát nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, tập trung chỉ đạo thực hiện các vấn đề được người dân và xã hội quan tâm như tổ chức xác định mức độ khuyết tật, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội thường xuyên, triển khai thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội...

Điểm sáng ở xã Mỹ An - Ảnh 1.

Chính quyền xã Mỹ An thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên người nghèo, yếu thế trên địa bàn

Địa phương luôn chủ động rà soát, nắm chắc danh sách các đối tượng cần giúp đỡ, bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện toàn xã có 1.170 đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng.

Trên cơ sở đó, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: Hỗ trợ sinh kế và việc làm; thường xuyên phối hợp với các tổ chức tín dụng để triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Đồng thời, mở hàng trăm lớp tập huấn nghề ngắn hạn miễn phí, giúp người lao động yếu thế có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, người có công gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn xây dựng hàng chục căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương giúp người dân an cư, lạc nghiệp. Cùng với đó, người dân thuộc diện khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 100%.

Giúp người yếu thế vượt khó

Xã cũng đã chi hỗ trợ thường xuyên cho 458 trường hợp được hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có 290 người khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng, 188 người cao tuổi, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng với tổng kinh phí trên 3,5 tỉ đồng.

Xã còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó, đảm bảo không em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình.

Hằng năm, các hoạt động ý nghĩa như bữa cơm yêu thương, áo ấm mùa đông hay các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí đã được tổ chức định kỳ. Đặc biệt, quỹ vì người nghèo của xã luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp và bà con làm ăn xa quê, tạo nên nguồn lực lớn để thực hiện các chương trình an sinh xã hội đột xuất và dài hạn.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự hỗ trợ phải được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và mang tính bền vững, giúp người dân yếu thế tự tin vươn lên thoát nghèo một cách chủ động".

Điểm sáng ở xã Mỹ An - Ảnh 2.

Điểm sáng ở xã Mỹ An - Ảnh 3.

Điểm sáng ở xã Mỹ An - Ảnh 4.

Điểm sáng ở xã Mỹ An - Ảnh 5.

Quỹ vì người nghèo của xã luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp và bà con làm ăn xa quê

Hiệu quả rõ rệt là nhờ sự quan tâm toàn diện này, cuộc sống của nhiều hộ gia đình tại xã Mỹ An đã có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã đã giảm đáng kể qua từng năm, chất lượng cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của người dân được nâng lên. Quan trọng hơn, công tác này đã xây dựng được một tình làng nghĩa xóm gắn kết, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Xã Mỹ An đã chứng minh rằng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, công tác hỗ trợ người dân khó khăn, yếu thế sẽ đạt được những thành tựu bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù vậy, địa phương hiện nay rất cần sự hỗ trợ của xã hội, cộng đồng để người dân, người yêu thế có cuộc sống ổn định bền vững.

Tin liên quan

Nước dâng cao tại Tây Ninh, ngành chức năng cảnh báo khẩn

Nước dâng cao tại Tây Ninh, ngành chức năng cảnh báo khẩn

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở một số vùng của tỉnh ở mức cấp 2.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

(NLĐO) – Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết năm nay 53 tuổi, trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

(NLĐO) - Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL

tỉnh Tây Ninh xã Mỹ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo