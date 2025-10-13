Điểm sáng ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của cộng đồng, công tác an sinh xã hội tại xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Đảng ủy, UBND xã Mỹ An luôn xác định công tác hỗ trợ người khó khăn, yếu thế là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực

Thời gian qua, UBND xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác thực hiện các chính sách liên quan đến việc trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và các quy định của pháp luật, UBND xã ban hành các văn bản triển khai, trong đó bám sát nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, tập trung chỉ đạo thực hiện các vấn đề được người dân và xã hội quan tâm như tổ chức xác định mức độ khuyết tật, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội thường xuyên, triển khai thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội...

Chính quyền xã Mỹ An thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên người nghèo, yếu thế trên địa bàn

Địa phương luôn chủ động rà soát, nắm chắc danh sách các đối tượng cần giúp đỡ, bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện toàn xã có 1.170 đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng.

Trên cơ sở đó, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: Hỗ trợ sinh kế và việc làm; thường xuyên phối hợp với các tổ chức tín dụng để triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Đồng thời, mở hàng trăm lớp tập huấn nghề ngắn hạn miễn phí, giúp người lao động yếu thế có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, người có công gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn xây dựng hàng chục căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương giúp người dân an cư, lạc nghiệp. Cùng với đó, người dân thuộc diện khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 100%.

Giúp người yếu thế vượt khó

Xã cũng đã chi hỗ trợ thường xuyên cho 458 trường hợp được hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có 290 người khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng, 188 người cao tuổi, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng với tổng kinh phí trên 3,5 tỉ đồng.

Xã còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó, đảm bảo không em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình.

Hằng năm, các hoạt động ý nghĩa như bữa cơm yêu thương, áo ấm mùa đông hay các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí đã được tổ chức định kỳ. Đặc biệt, quỹ vì người nghèo của xã luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp và bà con làm ăn xa quê, tạo nên nguồn lực lớn để thực hiện các chương trình an sinh xã hội đột xuất và dài hạn.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự hỗ trợ phải được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và mang tính bền vững, giúp người dân yếu thế tự tin vươn lên thoát nghèo một cách chủ động".

Quỹ vì người nghèo của xã luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp và bà con làm ăn xa quê

Hiệu quả rõ rệt là nhờ sự quan tâm toàn diện này, cuộc sống của nhiều hộ gia đình tại xã Mỹ An đã có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã đã giảm đáng kể qua từng năm, chất lượng cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của người dân được nâng lên. Quan trọng hơn, công tác này đã xây dựng được một tình làng nghĩa xóm gắn kết, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Xã Mỹ An đã chứng minh rằng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, công tác hỗ trợ người dân khó khăn, yếu thế sẽ đạt được những thành tựu bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù vậy, địa phương hiện nay rất cần sự hỗ trợ của xã hội, cộng đồng để người dân, người yêu thế có cuộc sống ổn định bền vững.