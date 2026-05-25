Tây Ninh tìm nguồn cát cho siêu dự án đường Vành đai 4 TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Tây Ninh tìm nguồn cát cho siêu dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh cần hơn 11,7 triệu m3 cát san lấp nhưng đang gặp khó vì khan hiếm nguồn cung

Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang đối mặt áp lực lớn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp phục vụ thi công.

Tây Ninh tìm nguồn cát cho dự án đường Vành đai 4 TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh cần khối lượng lớn cát san lấp để phục vụ thi công. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tuyến đường Vành đai 4 TPHCM đi qua Tây Ninh dài khoảng 78,3 km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần với tổng nhu cầu vật liệu gồm cát, đất và đá lên tới hơn 22 triệu m³.

Cụ thể, dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cần khoảng 990.000 m³ đá dăm, 296.000 m³ đá xây dựng, 170.000 m³ cát xây dựng, hơn 4 triệu m³ cát san lấp và 1,84 triệu m³ đất san lấp.

Trong khi đó, dự án thành phần xây dựng tuyến cao tốc từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương cần khoảng 1,62 triệu m³ đá dăm, 837.000 m³ đá xây dựng, 767.000 m³ cát xây dựng, gần 9,94 triệu m³ cát san lấp và 730.000 m³ đất san lấp.

Đoạn cao tốc từ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước tiếp tục cần khoảng 1,68 triệu m³ đá dăm, 997.000 m³ đá xây dựng, 627.000 m³ cát xây dựng, gần 3,79 triệu m³ cát san lấp cùng 664.000 m³ đất san lấp.

Tây Ninh tìm nguồn cát cho dự án đường Vành đai 4 TPHCM năm 2026 - Ảnh 3.

Tây Ninh đang làm việc với nhiều địa phương để tìm nguồn cát san lấp cho dự án trọng điểm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Quản lý dự án, tổng nhu cầu vật liệu hiện gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, riêng cát san lấp đã cần hơn 11,7 triệu m³.

Để chủ động nguồn vật liệu, tỉnh Tây Ninh đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ cát san lấp cho dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đang ưu tiên cung cấp khoảng 18,27 triệu m³ cát phục vụ các công trình giao thông trọng điểm phía Nam, trong đó có dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo phía Vĩnh Long, các mỏ cát đang được gia hạn khai thác hiện chưa đủ điều kiện để điều chuyển nguồn vật liệu. Với các mỏ được cấp phép theo cơ chế đặc thù, việc điều chuyển chỉ được xem xét nếu được gia hạn khai thác và còn trữ lượng sau khi phục vụ dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Ngoài ra, Vĩnh Long cũng đề nghị Tây Ninh nghiên cứu nguồn cát từ các mỏ thương mại trên địa bàn hoặc làm việc với TP Cần Thơ để xem xét khả năng sử dụng cát biển nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm việc với nhiều địa phương nhằm tìm kiếm nguồn vật liệu, đồng thời đề xuất hỗ trợ thủ tục nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ đang hoạt động để bảo đảm nguồn cung, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.

Tin liên quan

Cận cảnh hơn 2 km cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ hoàn thiện

Cận cảnh hơn 2 km cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ hoàn thiện

(NLĐO)- Dù phần lớn đã thảm nhựa nhưng hơn 2 km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh vẫn bề bộn nên chưa thể thông toàn tuyến

Tây Ninh chạy đua bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM

(NLĐO)- UBND tỉnh Tây Ninh phát động 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua địa bàn tỉnh

Hình hài tuyến đường Hồ Chí Minh hơn 2.200 tỉ đồng dần lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai

(NLĐO)- Sau nhiều năm dang dở, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc hoàn thiện, dần lộ diện khang trang

tỉnh Tây Ninh ban quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng tái định cư Vành đai 3 dự án trọng điểm công trình giao thông vật liệu xây dựng vành đai 4 tiến độ thi công đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo