Tây Ninh tìm nguồn cát cho siêu dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang đối mặt áp lực lớn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp phục vụ thi công.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh cần khối lượng lớn cát san lấp để phục vụ thi công. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tuyến đường Vành đai 4 TPHCM đi qua Tây Ninh dài khoảng 78,3 km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần với tổng nhu cầu vật liệu gồm cát, đất và đá lên tới hơn 22 triệu m³.

Cụ thể, dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cần khoảng 990.000 m³ đá dăm, 296.000 m³ đá xây dựng, 170.000 m³ cát xây dựng, hơn 4 triệu m³ cát san lấp và 1,84 triệu m³ đất san lấp.

Trong khi đó, dự án thành phần xây dựng tuyến cao tốc từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương cần khoảng 1,62 triệu m³ đá dăm, 837.000 m³ đá xây dựng, 767.000 m³ cát xây dựng, gần 9,94 triệu m³ cát san lấp và 730.000 m³ đất san lấp.

Đoạn cao tốc từ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước tiếp tục cần khoảng 1,68 triệu m³ đá dăm, 997.000 m³ đá xây dựng, 627.000 m³ cát xây dựng, gần 3,79 triệu m³ cát san lấp cùng 664.000 m³ đất san lấp.

Tây Ninh đang làm việc với nhiều địa phương để tìm nguồn cát san lấp cho dự án trọng điểm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Quản lý dự án, tổng nhu cầu vật liệu hiện gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, riêng cát san lấp đã cần hơn 11,7 triệu m³.

Để chủ động nguồn vật liệu, tỉnh Tây Ninh đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ cát san lấp cho dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đang ưu tiên cung cấp khoảng 18,27 triệu m³ cát phục vụ các công trình giao thông trọng điểm phía Nam, trong đó có dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo phía Vĩnh Long, các mỏ cát đang được gia hạn khai thác hiện chưa đủ điều kiện để điều chuyển nguồn vật liệu. Với các mỏ được cấp phép theo cơ chế đặc thù, việc điều chuyển chỉ được xem xét nếu được gia hạn khai thác và còn trữ lượng sau khi phục vụ dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Ngoài ra, Vĩnh Long cũng đề nghị Tây Ninh nghiên cứu nguồn cát từ các mỏ thương mại trên địa bàn hoặc làm việc với TP Cần Thơ để xem xét khả năng sử dụng cát biển nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm việc với nhiều địa phương nhằm tìm kiếm nguồn vật liệu, đồng thời đề xuất hỗ trợ thủ tục nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ đang hoạt động để bảo đảm nguồn cung, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.