Tây Ninh tổ chức sự kiện lớn nhằm kết nối trí tuệ toàn cầu và mở rộng hợp tác

Chiều 12-12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển Châu Á 2025 với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực phát triển Tây Ninh kết nối vùng và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình".

Diễn đàn đã thu hút hơn 250 đại biểu đến từ các viện, trường, chuyên gia và các công ty, đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh Tây Ninh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết trong những năm gần đây, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Tây Ninh. Không chỉ là xu hướng của thế giới, đây còn là yêu cầu tất yếu đối với một địa phương có tốc độ phát triển cao, nằm liền kề TPHCM – trung tâm kinh tế, tài chính và giáo dục lớn nhất cả nước; đồng thời đóng vai trò cửa ngõ kết nối quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Tây Ninh với diện tích hơn 8.536 km² và trên 3,2 triệu dân đang chuyển mình mạnh mẽ. Những thay đổi trong quy hoạch tích hợp, không gian phát triển và định hướng kinh tế – xã hội trong thời gian gần đây càng đặt ra yêu cầu về một mô hình tăng trưởng hiện đại, dựa trên dữ liệu, tri thức và công nghệ.

"Trong quá trình hoạch định chiến lược, tỉnh Tây Ninh nhận thấy có 3 vấn đề cốt lõi về khoa học – công nghệ trở thành động lực thật sự của phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số thật sự tạo ra giá trị cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Tây Ninh cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững và thực chất.

Vì vậy tại diễn đàn này, tỉnh Tây Ninh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, viện, trường và chuyên gia quốc tế để xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu – phát triển mang tầm khu vực. Đồng thời, thông qua diễn đàn là cơ hội để thúc đẩy Tây Ninh kết nối trí tuệ toàn cầu, mở rộng hợp tác và chuyển hóa tri thức khoa học thành động lực phát triển mới của tỉnh" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Tại diễn đàn còn có tổ chức triển lãm thành tựu khoa học công nghệ thu hút nhiều doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TPHCM tham gia trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, du lịch và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn (giữa) và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã vinh danh tốp 10 hiến kế xuất sắc nhằm ghi nhận và tôn vinh những ý tưởng, giải pháp đột phá, có giá trị thực tiễn cao, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tây Ninh.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Kinh tế TPHCM; Viện Đào tạo quốc tế và Đại học Inha (Hàn Quốc); Viện Nghiên cứu chính sách và Quản trị thông minh (Hàn Quốc). Sự kiện ký kết với 3 đối tác trong lĩnh vực quản trị thông minh, đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững là một dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho một chặng đường hợp tác chiến lược, sâu rộng, đầy tiềm năng giữa chính quyền tỉnh Tây Ninh với các viện, trường hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam.



