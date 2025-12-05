Ngày 5-12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra trọng thể tại phường Long An.

Quang cảnh đại hội

Đại hội đã cống bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa I gồm 40 người, 1 trường hợp dự khuyết; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 13 người... Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, cho biết trong giai đoạn 2022-2025, công tác giáo dục được các cấp đoàn triển khai đồng bộ và đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 2.455 cuộc tuyên truyền, hội thi, diễn đàn, sân khấu hóa… thu hút hơn 214.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa mạnh mẽ với trên 1.370 gương điển hình được tuyên dương; các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục được nhân rộng tại cơ sở.

Phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số là một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2022 - 2025. Khi cả hệ thống chính trị thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì các đội hình thanh niên đã nhanh chóng thích ứng, sát cánh cùng cơ sở trong hướng dẫn người dân làm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh - cho biết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất đặc biệt. Qua đây, thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc của đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, nhân dân tỉnh đối với tổ chức đoàn và tuổi trẻ Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Long An Online Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.



