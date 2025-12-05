Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa I có 40 người và 1 trường hợp dự khuyết

Ngày 5-12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra trọng thể tại phường Long An.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - Ảnh 1.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội

Đại hội đã cống bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa I gồm 40 người, 1 trường hợp dự khuyết; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 13 người... Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - Ảnh 3.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, cho biết trong giai đoạn 2022-2025, công tác giáo dục được các cấp đoàn triển khai đồng bộ và đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 2.455 cuộc tuyên truyền, hội thi, diễn đàn, sân khấu hóa… thu hút hơn 214.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa mạnh mẽ với trên 1.370 gương điển hình được tuyên dương; các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục được nhân rộng tại cơ sở.

Phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số là một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2022 - 2025. Khi cả hệ thống chính trị thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì các đội hình thanh niên đã nhanh chóng thích ứng, sát cánh cùng cơ sở trong hướng dẫn người dân làm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh - cho biết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất đặc biệt. Qua đây, thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc của đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, nhân dân tỉnh đối với tổ chức đoàn và tuổi trẻ Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh - Ảnh 4.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Long An Online

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.


Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai

(NLĐO) – Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Lê Văn Hẳn và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Văn Út

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

(NLĐO) – Ông Lê Văn Hẳn năm nay 55 tuổi, trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

(NLĐO) - Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

Tây Ninh Ban Thường vụ hồ chí minh Ban chấp hành Bí thư tỉnh đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo