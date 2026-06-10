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Thời sự Chính trị

Tây Ninh triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ tên tuổi

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Tây Ninh phát động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin để giám định ADN, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Ngày 10-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) tổ chức lễ phát động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa nhằm phục vụ công tác giám định ADN.

Tây Ninh triển khai lấy mẫu ADN liệt sĩ chưa rõ tên tuổi để xác định danh tính - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: A.H

Theo thống kê, Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa hiện là nơi an nghỉ của 4.561 liệt sĩ, trong đó có 2.645 phần mộ chưa xác định được thông tin. 

Việc lấy mẫu sinh phẩm được triển khai nhằm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa, nhấn mạnh hoạt động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tây Ninh triển khai lấy mẫu ADN liệt sĩ chưa rõ tên tuổi để xác định danh tính - Ảnh 2.

Lấy mẫu sinh phẩm hơn 2.600 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Đức Hòa. Ảnh: A.H

Theo ông Hoàng, việc giám định ADN sẽ góp phần giúp các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, được trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều năm chưa rõ thông tin.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và chứng kiến nghi thức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ chưa xác định được thông tin, chính thức triển khai hoạt động lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa.

Hoạt động này góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Cùng ngày, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bến Lức và xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) cũng tổ chức lễ phát động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

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