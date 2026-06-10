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Thời sự Xã hội

Thi công công trình ở bệnh viện, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Bốn hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công trình đang thi công trong khuôn viên một bệnh viện ở Quảng Trị

Ngày 10-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng Đội quy tập 584 đã tổ chức khảo sát và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại công trình đang thi công thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, trong quá trình thi công công trình tại khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn, đơn vị thi công đã phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ.

Thi công công trình ở bệnh viện, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Bốn hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập khi thi công công trình ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn. Ảnh: Xuân Diện

Thi công công trình ở bệnh viện, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

Các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, chăm sóc, hương khói tại Đội quy tập 584

Nhận được tin báo, Đội quy tập 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức lực lượng khảo sát, triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đơn vị này đã tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu khoảng 2m, gồm các đoạn xương ống chân, răng, các mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong hầm đất lẫn gạch đá.

Nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng... cũng được tìm thấy.

Sau khi quy tập, 4 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn, chăm sóc, hương khói tại Đội Quy tập 584. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

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