Tây Ninh xử phạt tài xế xe đưa rước công nhân không đóng cửa

Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Huỳnh Quang Tr. (SN 1970; ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) về hành vi điều khiển xe khách không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với tài xế vi phạm

Trước đó, vào ngày 4-3, thông qua đường dây nóng của Cục CSGT - Bộ Công an, người dân đã phản ánh thông tin kèm hình ảnh ghi từ camera hành trình về một chiếc xe chở công nhân lưu thông trên tuyến Quốc lộ 22 đoạn qua xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh nhưng không đóng cửa lên xuống.

Tiếp nhận chỉ đạo từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã giao Trạm CSGT Trảng Bàng tiến hành xác minh, mời tài xế Tr. lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc xử phạt từ hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò giám sát từ cộng đồng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.