Văn hóa - Văn nghệ

Tay trống cự phách Phùng Trọng qua đời

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Sự ra đi của nhạc sĩ Phùng Trọng khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm từng góp phần làm nên âm thanh đặc biệt cho sân khấu nhiều thập niên.

Tay trống cự phách Phùng Trọng qua đời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phùng Trọng nhận phần thưởng "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động

Phùng Trọng - Người nhạc sĩ hiền lành

Nhạc sĩ Phùng Trọng, tên thật Bùi Hữu Trí, sinh ngày 4-4-1936, qua đời ngày 10-4-2026 ở tuổi 90. Điều khiến nhiều đồng nghiệp nghẹn lòng là chỉ một ngày sau, người vợ đã gắn bó cùng ông suốt bao năm tháng cũng lặng lẽ theo ông về cõi khác. Sự ra đi liên tiếp ấy khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và cáo phó của hai tang lễ cũng vừa được gia đình công bố.

Cách đây không lâu, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm ông và trao tặng quà hỗ trợ cho nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua ông bà sinh sống tại quận Bình Tân (cũ), TP HCM. Đó là căn nhà thuê nhỏ hẹp, mỗi lần gặp gỡ ông bà vẫn ngồi trò chuyện thân tình về những tháng ngày còn gắn bó với sân khấu. Vẫn với cốt cách hiền lành, chân thành, ông luôn nhớ về những tháng ngày gắn bó với bạn nhạc Khánh Băng, hầu hết những ca khúc trữ tình thu âm thời đó đều có tiếng trống của ông.

"Có những cuộc đời đi qua rất khẽ, nhưng khi mất đi lại để trống cả một vùng ký ức của sân khấu và âm nhạc. Nhạc sĩ Phùng Trọng từng là tay trống lẫy lừng của sân khấu miền Nam từ thập niên 1960" – nghệ sĩ Mỹ Chi nói.

Tay trống cự phách Phùng Trọng qua đời - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phùng Trọng (người thứ hai từ trái sang) và các thành viên Ban nhạc Khánh Băng

Phùng Trọng - Tiếng trống cực phách

Ông tham gia nhiều ban nhạc cải lương, đại nhạc hội tại Sài Gòn, gắn bó với đoàn cải lương Thanh Nga rồi cộng tác với các đoàn kịch nổi tiếng như Bông Hồng, Kim Cương, Cửu Long Giang… NSND Kim Cương từng nhắc về ông bằng niềm tự hào: "Ông là tay trống cự phách, chơi nhạc rất sinh động, đệm tiếng động cho các lớp kịch đầy cao trào và độc chiêu".

Trong ký ức của nhiều thế hệ nghệ sĩ, tiếng trống của ông từng góp phần giữ nhịp cảm xúc cho biết bao đêm diễn sáng đèn. NS Tú Trinh nhớ về ông như một nghệ sĩ đa tài, sống nghĩa tình với đồng nghiệp và lớp trẻ.

Tay trống cự phách Phùng Trọng qua đời - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Phùng Trọng và đạo diễn Thanh Hiệp ngày 5-12-2025. Ảnh: Trần Quốc Bảo

Ông âm thầm truyền nghề cho nhiều tay trống trẻ nhưng chưa bao giờ nhận mình là thầy. Điều khiến giới nghệ sĩ day dứt là những năm cuối đời, người nghệ sĩ từng sống trong ánh đèn sân khấu lại phải lặng lẽ mưu sinh bằng nghề bán vé số để trang trải cuộc sống.

Dẫu vậy, ông vẫn giữ sự điềm đạm và lòng yêu nghề đến tận cuối đời. Ngày 5-12-2025, dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn đến dự buổi họp mặt nghệ sĩ do MC Trần Quốc Bảo tổ chức.

Không ai nghĩ đó là một trong những lần cuối cùng đồng nghiệp còn được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của người nhạc sĩ già. Giờ đây, ông bà đã rời xa sân khấu và bạn bè đồng nghiệp.

"Thương tiếc nhạc sĩ Phùng Trọng, người tài hoa, hiền lành và đam mê sân khấu, âm nhạc. Chúng tôi luôn nhớ về ông" – NSƯT Ca sĩ Hồng Vân tiếc thương.


