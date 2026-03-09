Việt Nam và 13 quốc gia tranh tài, giành vé dự Final Qualifying ITF World Junior U14

Tuyển U14 Việt Nam đã chính thức tranh tài cùng 13 đối thủ tại ITF Team Championships for Boys U14 2026 - Asia/Oceania Pre‑Qualifying. Sau tấm vé dự Final Qualifying ITF World Junior 2026 của tuyển U14 nữ Việt Nam, lễ khai mạc giải ITF Team Championships for Boys U14 2026 - Asia/Oceania Pre‑Qualifying đã diễn ra sáng 9-3, quy tụ hơn 80 tay vợt trẻ nam đến từ khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Giải đấu thuộc hệ thống ITF World Junior Tennis Competition, do International Tennis Federation (ITF), Vietnam Tennis Federation (VTF) và NovaSports phối hợp tổ chức từ ngày 9 đến 14-3.

Năm nay có 14 đội tuyển tham dự gồm: Campuchia, Guam, Kyrgyzstan, Lào, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Maldives, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan và chủ nhà Việt Nam. Đây là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện và phát triển các tài năng quần vợt trẻ trong khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam là hạt giống số 1 tại bảng A cùng Kyrgyzstan và Nepal. Hai đội đứng đầu giải sẽ giành quyền dự vòng Final Qualifying ITF World Junior Tennis Asia/Oceania 2026, diễn ra từ ngày 21-4 đến 3-5 tại Kuching.

Đội U14 nam Việt Nam gồm 3 tay vợt Vũ Tuấn Phong, Lê Phú Gia và Nguyễn Khắc Nguyện. Với lợi thế sân nhà, đội được kỳ vọng thi đấu ấn tượng để hướng tới tấm vé vào vòng tiếp theo.

"Các vận động viên đều đang đạt thể trạng và tinh thần thi đấu rất tốt. Đặc biệt, trong đội hình hiện có hai tay vợt vừa giành chức Vô địch và hạng Nhì tại giải ITF Asia 14U Development Championships diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại Campuchia.

Đây sẽ là nguồn động lực lớn để toàn đội tự tin bước vào giải đấu và cống hiến những trận đấu bùng nổ" - HLV Đặng Ngọc Vinh chia sẻ.