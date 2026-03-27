HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tehran dưới làn bom, Iran hoài nghi thiện chí đàm phán của Mỹ

Tường Như

(NLĐO) - Ít nhất 9 thành phố ở Iran bị không kích trong ngày 27-3; dù Mỹ gia hạn đàm phán 10 ngày nhưng bom đạn chưa dừng khiến Tehran hoài nghi thiện chí.

Các đợt không kích dồn dập trong ngày tiếp tục làm nóng tình hình tại Iran, khi ít nhất 9 thành phố bị oanh tạc, trong đó thủ đô Tehran hứng chịu hỏa lực nặng nề nhất.

Suốt ngày, nhiều tiếng nổ lớn vang lên, đặc biệt trong đêm, khi máy bay liên tục dội bom xuống các khu vực trong thành phố - theo mô tả của kênh Al Jazeera.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định gia hạn 10 ngày cho tiến trình mà phía Washington mô tả là "cơ hội cho hòa bình".

Mưa bom phủ Tehran, Iran hoài nghi thiện chí đàm phán của Mỹ - Ảnh 1.

Hoạt động cứu hộ tại một tòa nhà dân sự ở Tehran - Iran hồi đầu tuần này, sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, với người dân Iran, thông điệp mà họ nhận được lại mang tính mâu thuẫn rõ rệt. Một bên là lời kêu gọi đàm phán, bên kia là các đợt không kích dữ dội chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thực tế tại hiện trường cho thấy người dân đang tin vào những gì họ thấy hơn là những tuyên bố ngoại giao. Khi bom đạn vẫn tiếp tục trút xuống, các thông điệp về hòa bình dường như không tạo được nhiều niềm tin.

Theo Al Jazeera, phía Mỹ cho biết tiến trình đàm phán đang có tín hiệu tích cực nhưng tại Iran, giới chức chủ yếu nhấn mạnh các hoạt động quân sự trên thực địa, đồng thời bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với Washington. Đặc biệt, gói đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra được cho là không có lợi cho Tehran.

Iran cũng đưa ra một số yêu cầu cứng rắn và khẳng định sẽ không nhượng bộ. Trong số yêu cầu của Iran có việc bảo đảm chủ quyền, bao gồm quyền kiểm soát lâu dài đối với eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do các đợt không kích của Mỹ và Israel gây ra.

Đáng chú ý, Tehran nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán là phải có một cử chỉ thiện chí từ phía Mỹ - Israel, cụ thể là chấm dứt các đợt oanh tạc vào các thành phố của Iran cũng như ngừng các chiến dịch ám sát.

(NLĐO) - Iran gửi thư lên Liên hợp quốc sau thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là "mục tiêu ám sát".

(NLĐO) - Lực lượng Mỹ này có khả năng được bố trí trong tầm tấn công trực diện vào Iran và đảo Kharg - trạm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

(NLĐO) – Iran dường như đang tự thiết lập vị thế là "người gác cổng" tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng về vận chuyển dầu mỏ.

Mỹ đàm phán Israel Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo