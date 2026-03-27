Tehran dưới làn bom, Iran hoài nghi thiện chí đàm phán của Mỹ

Các đợt không kích dồn dập trong ngày tiếp tục làm nóng tình hình tại Iran, khi ít nhất 9 thành phố bị oanh tạc, trong đó thủ đô Tehran hứng chịu hỏa lực nặng nề nhất.

Suốt ngày, nhiều tiếng nổ lớn vang lên, đặc biệt trong đêm, khi máy bay liên tục dội bom xuống các khu vực trong thành phố - theo mô tả của kênh Al Jazeera.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định gia hạn 10 ngày cho tiến trình mà phía Washington mô tả là "cơ hội cho hòa bình".

Hoạt động cứu hộ tại một tòa nhà dân sự ở Tehran - Iran hồi đầu tuần này, sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, với người dân Iran, thông điệp mà họ nhận được lại mang tính mâu thuẫn rõ rệt. Một bên là lời kêu gọi đàm phán, bên kia là các đợt không kích dữ dội chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thực tế tại hiện trường cho thấy người dân đang tin vào những gì họ thấy hơn là những tuyên bố ngoại giao. Khi bom đạn vẫn tiếp tục trút xuống, các thông điệp về hòa bình dường như không tạo được nhiều niềm tin.

Theo Al Jazeera, phía Mỹ cho biết tiến trình đàm phán đang có tín hiệu tích cực nhưng tại Iran, giới chức chủ yếu nhấn mạnh các hoạt động quân sự trên thực địa, đồng thời bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với Washington. Đặc biệt, gói đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra được cho là không có lợi cho Tehran.

Iran cũng đưa ra một số yêu cầu cứng rắn và khẳng định sẽ không nhượng bộ. Trong số yêu cầu của Iran có việc bảo đảm chủ quyền, bao gồm quyền kiểm soát lâu dài đối với eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do các đợt không kích của Mỹ và Israel gây ra.

Đáng chú ý, Tehran nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán là phải có một cử chỉ thiện chí từ phía Mỹ - Israel, cụ thể là chấm dứt các đợt oanh tạc vào các thành phố của Iran cũng như ngừng các chiến dịch ám sát.