Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã có đề xuất chuyển lượng uranium làm giàu của Tehran sang Nga như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ý tưởng này được chủ nhân Điện Kremlin nêu ra trong cuộc điện đàm mới đây với ông chủ Nhà Trắng. Khi đó, Tổng thống Putin giải thích rằng việc đưa kho uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran sẽ làm giảm khả năng Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Đề xuất trên của nhà lãnh đạo Nga đã bị người đồng cấp Mỹ từ chối" - nguồn tin từ trang Axios cho biết và nhấn mạnh – "Việc kiểm soát hoặc loại bỏ lượng uranium làm giàu của Iran được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran".

Tổng thống Donald Trump được cho là đã từ chối đề xuất của người đồng cấp Vladimir Putin về việc chuyển lượng uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran. Ảnh: AP

Quyết định được Tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và các lực lượng liên quan đến Mỹ và Israel.

Diễn biến trên càng thu hút sự chú ý khi trước đó Tổng thống Donald Trump thừa nhận khả năng Nga có thể đang hỗ trợ Iran ở "mức độ nhất định" trong cuộc đối đầu với Mỹ.

"Tôi nghĩ Tổng thống Putin có thể đang giúp Iran một chút… và có lẽ ông ấy cũng nghĩ chúng ta đang giúp Ukraine" – Tổng thống Donald Trump nhận định.

Tuy vậy, phía Nga trước đó phủ nhận việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Iran. Các cuộc trao đổi giữa quan chức Mỹ và Nga về vấn đề này chỉ được đề cập ngắn gọn trong các kênh ngoại giao.

Trong khi đó, Tehran lại phát đi tín hiệu về sự hỗ trợ từ các đối tác lớn.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho biết Iran đang nhận được "hợp tác sâu rộng" từ "hai đối tác chiến lược" Nga và Trung Quốc.

Theo ông Araghchi, quan hệ giữa Tehran với Moscow và Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị và kinh tế mà còn có yếu tố hợp tác quân sự.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Iran từ chối tiết lộ chi tiết về các hình thức hỗ trợ cụ thể, theo MS Now.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này bị tấn công. Ông cảnh báo các lực lượng Iran có thể nhắm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực có liên quan đến lợi ích của Mỹ, nếu Washington tiếp tục nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Cùng lúc, Iran tuyên bố tiếp tục kiểm soát chặt eo biển Hormuz nhưng không phong tỏa.

Bộ trưởng Araghchi nhấn mạnh: "Nó chỉ đóng đối với tàu dầu, tàu hàng thuộc về kẻ thù của chúng tôi, thuộc về những nước nào đang tấn công chúng tôi và đồng minh của họ. Mọi tàu khác đều được đi lại tự do".

Cùng ngày, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Washington đã phá hủy năng lực hải quân Iran hoặc có thể đảm bảo hộ tống an toàn cho các tàu dầu đi qua eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz không bị phong tỏa hoàn toàn bằng biện pháp quân sự nhưng đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi" - ông Tangsiri nói.