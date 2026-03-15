Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển lượng uranium làm giàu của Iran sang Nga.

Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã có đề xuất chuyển lượng uranium làm giàu của Tehran sang Nga như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ý tưởng này được chủ nhân Điện Kremlin nêu ra trong cuộc điện đàm mới đây với ông chủ Nhà Trắng. Khi đó, Tổng thống Putin giải thích rằng việc đưa kho uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran sẽ làm giảm khả năng Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Đề xuất trên của nhà lãnh đạo Nga đã bị người đồng cấp Mỹ từ chối" - nguồn tin từ trang Axios cho biết và nhấn mạnh – "Việc kiểm soát hoặc loại bỏ lượng uranium làm giàu của Iran được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran".

Tehran nói hợp tác quân sự Nga, Trung Quốc; Mỹ bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump được cho là đã từ chối đề xuất của người đồng cấp Vladimir Putin về việc chuyển lượng uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran. Ảnh: AP

Quyết định được Tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và các lực lượng liên quan đến Mỹ và Israel.

Diễn biến trên càng thu hút sự chú ý khi trước đó Tổng thống Donald Trump thừa nhận khả năng Nga có thể đang hỗ trợ Iran ở "mức độ nhất định" trong cuộc đối đầu với Mỹ.

"Tôi nghĩ Tổng thống Putin có thể đang giúp Iran một chút… và có lẽ ông ấy cũng nghĩ chúng ta đang giúp Ukraine" – Tổng thống Donald Trump nhận định.

Tuy vậy, phía Nga trước đó phủ nhận việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Iran. Các cuộc trao đổi giữa quan chức Mỹ và Nga về vấn đề này chỉ được đề cập ngắn gọn trong các kênh ngoại giao.

Trong khi đó, Tehran lại phát đi tín hiệu về sự hỗ trợ từ các đối tác lớn. 

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho biết Iran đang nhận được "hợp tác sâu rộng" từ "hai đối tác chiến lược" Nga và Trung Quốc.

Theo ông Araghchi, quan hệ giữa Tehran với Moscow và Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị và kinh tế mà còn có yếu tố hợp tác quân sự.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Iran từ chối tiết lộ chi tiết về các hình thức hỗ trợ cụ thể, theo MS Now.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này bị tấn công. Ông cảnh báo các lực lượng Iran có thể nhắm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực có liên quan đến lợi ích của Mỹ, nếu Washington tiếp tục nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Cùng lúc, Iran tuyên bố tiếp tục kiểm soát chặt eo biển Hormuz nhưng không phong tỏa.

Bộ trưởng Araghchi nhấn mạnh: "Nó chỉ đóng đối với tàu dầu, tàu hàng thuộc về kẻ thù của chúng tôi, thuộc về những nước nào đang tấn công chúng tôi và đồng minh của họ. Mọi tàu khác đều được đi lại tự do".

Cùng ngày, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Washington đã phá hủy năng lực hải quân Iran hoặc có thể đảm bảo hộ tống an toàn cho các tàu dầu đi qua eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz không bị phong tỏa hoàn toàn bằng biện pháp quân sự nhưng đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi" - ông Tangsiri nói.

Tin liên quan

Trung Quốc Trump Mỹ Putin Israel Iran uranium Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo