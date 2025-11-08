Thêm diễn biến đáng lo tại Trung Đông

Ông Donald Trump đưa ra phát biểu trên sau khi Mỹ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Washington cho Dải Gaza, trong đó có việc phê chuẩn ISF.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz đã chia sẻ dự thảo này với 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an và một số đối tác khu vực, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi. Nghị quyết có nội dung cho phép thành lập ISF như được đề xuất trong kế hoạch hòa bình.

Một số quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia ISF nhưng yêu cầu phải có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an trước khi triển khai quân tới Dải Gaza. Tổng Thư ký LHQ António Guterres cũng khẳng định bất kỳ lực lượng ổn định nào tại Gaza "phải có tính hợp pháp dựa trên ủy quyền của Hội đồng Bảo an", đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn phải dẫn đến giải pháp hai nhà nước và công nhận một Nhà nước Palestine độc lập.

Hình ảnh sau cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi làng ở miền Nam Lebanon hôm 6-11. Ảnh: AP

Việc thành lập ISF là yếu tố then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn ngày 10-10 giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. Theo thỏa thuận, lực lượng này được triển khai tại Dải Gaza để giám sát an ninh khi quân đội Israel rút lui. Theo đài Al Jazeera, binh sĩ từ các nước Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể tham gia ISF.

Trong lúc này, an ninh ở Trung Đông lại đối mặt thử thách khi các máy bay chiến đấu Israel tấn công nhiều thị trấn ở miền Nam Lebanon hôm 6-11, đánh dấu sự leo thang trong các cuộc không kích gần như hằng ngày vào nước này. Quân đội Israel cho biết đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của phong trào Hezbollah, đồng thời cáo buộc nhóm này từ chối giải giáp theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm ngoái.

Đáp lại, theo đài Al Jazeera, Hezbollah tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí chừng nào Israel còn tiếp tục thường xuyên tấn công lãnh thổ Lebanon. Nhóm này cũng bác bỏ việc tiến hành đàm phán chính trị với Israel vì cho rằng điều này không có lợi cho Lebanon.