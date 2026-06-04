Tên trộm giả vờ tiếp thị kem đánh răng rồi "cuỗm" điện thoại của chủ nhà

Ngày 4-6, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đã bắt giữ Hoàng Văn Quân, 61 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng Văn Quân.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 15 ngày 1-6, Quân đến nhà người phụ nữ sống ở một hẻm trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp và giới thiệu là nhân viên tiếp thị kem đánh răng. Sau vài phút giới thiệu sản phẩm, Quân nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, người phụ nữ phát hiện điện thoại iPhone 13 màu hồng của mình "không cánh mà bay" nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM xác định Quân là nghi can nên mời về trụ sở.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, Quân khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an phường Gò Vấp đang cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định.



